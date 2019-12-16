В России
57 минут назад
Путин одобрил отмену «банковского роуминга»
Подписан закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет отменен «банковский роуминг». Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают Известия.
Закон предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.
Документ был подготовлен для недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка. Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.
В связи с этим при внутрибанковском переводе между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны.
Закон вступит в силу через 6 месяцев.
Закон предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.
Документ был подготовлен для недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка. Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.
В связи с этим при внутрибанковском переводе между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны.
Закон вступит в силу через 6 месяцев.