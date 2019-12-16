В России

44 минуты назад

Женщина принесла в фитнес-центр 30 килограммов монет

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Посетительница фитнес-центра в городе Новокузнецке заплатила за абонемент монетами, которые  принесла в трех стеклянных банках. По словам сотрудника центра, такой подарок женщина получила от коллег при увольнении.

«Она давно мечтала купить карту в фитнес-клуб, и коллеги по работе, зная об этом, решили ее порадовать и одновременно разыграть, вручив 30 килограммов монет», –  цитирует сотрудника  центра «Новокузнецк.ру».

По словам администраторов, в банках оказалось 2 000 пятирублевых монет, 1 000 – десятирублевых и почти 2 000 – двухрублевых. Пересчет содержимого занял 30 минут, - сообщает VSE42.RU.
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