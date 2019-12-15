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45 минут назад

Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме

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В Стокгольме тысячи людей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на здравоохранение, которое приведёт к увольнению врачей в больницах столицы Швеции.

Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что протестующие собрались в центре города, недалеко от здания шведского правительства.

По словам демонстрантов, в настоящий момент в столице Швеции наблюдается нехватка медицинского персонала в больницах, а сокращение расходов на здравоохранение ещё больше усугубит данную ситуацию.

Ранее тысячи людей в Берлине вышли на митинг в защиту климата, сообщает russian.rt.com

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