В России
8 минут назад
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
Треть россиян планирует потратить на подготовку к Новому году не более десяти тысяч рублей, а 28% — не более 15 тысяч, говорится в исследовании компании MoneyMan, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания проводила опрос совершеннолетних граждан России о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам, которые включают в себя траты на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения для создания праздничного настроения.
"В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей", — сообщили аналитики.
Отмечается, что в 20 тысяч рублей хотят уложиться 10% опрошенных, а в бюджет до 25 тысяч рублей — 7%. При этом 10% респондентов намерены потратить более 25 тысяч рублей.
Однако есть и те, кто совсем не собирается выделять деньги на новогодние хлопоты. По данным компании, около 3% россиян совсем вычеркнули эту статью расходов из своего декабрьского бюджета.
Компания проводила опрос совершеннолетних граждан России о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам, которые включают в себя траты на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения для создания праздничного настроения.
"В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей", — сообщили аналитики.
Отмечается, что в 20 тысяч рублей хотят уложиться 10% опрошенных, а в бюджет до 25 тысяч рублей — 7%. При этом 10% респондентов намерены потратить более 25 тысяч рублей.
Однако есть и те, кто совсем не собирается выделять деньги на новогодние хлопоты. По данным компании, около 3% россиян совсем вычеркнули эту статью расходов из своего декабрьского бюджета.