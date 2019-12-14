В России

8 минут назад

Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год

28
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
Треть россиян планирует потратить на подготовку к Новому году не более десяти тысяч рублей, а 28% — не более 15 тысяч, говорится в исследовании компании MoneyMan, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила опрос совершеннолетних граждан России о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам, которые включают в себя траты на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения для создания праздничного настроения.

"В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей", — сообщили аналитики.

Отмечается, что в 20 тысяч рублей хотят уложиться 10% опрошенных, а в бюджет до 25 тысяч рублей — 7%. При этом 10% респондентов намерены потратить более 25 тысяч рублей.

Однако есть и те, кто совсем не собирается выделять деньги на новогодние хлопоты. По данным компании, около 3% россиян совсем вычеркнули эту статью расходов из своего декабрьского бюджета.
28

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились только восемь
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились только восемь

4 минуты назад

В России
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

6 минут назад

В России
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

15 минут назад

В России
Россиян предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки
#Новый год
Россиян предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки

сегодня, 10:00

В России
Курилки в аэропортах появятся в начале 2020 года

вчера, 17:19

В России
#Новый год
Продажи новогодних товаров резко сократились

вчера, 17:14

В России