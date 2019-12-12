Движение транспорта через железнодорожные переезды закроют из-за ремонта

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в период с 12 по 14 декабря в связи с ремонтом железнодорожных путей на переездах между улицами Орловской - Гайдара и между улицами Кротевича и Станционной, будет перекрыто движение автомобильного транспорта с 13:00 до 20:00.



Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные пути проезда.

