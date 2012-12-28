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сегодня, 11:59
5

Гость угнал «Форд Фокус» у 71-летнего пенсионера

Ключи от машины мужчина приметил во время застолья.

В Ельце задержали 48-летнего подозреваемого в угоне автомобиля «Форд Фокус».

Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, 13 июня в полицию с заявлением об угоне припаркованной у дома машины обратился 71-летний пенсионер.

Подозревают 48-летнего ельчанина, который гостил у знакомого и во время застолья заметил ключи от автомобиля, которыми впоследствии воспользовался в тайне от хозяина машины. На чужом автомобиле угонщик доехал до Елецкого района, где бросил машину на улице.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», санкции которой – до пяти лет лишения свободы.
угон
автомобиль
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Очевидец
сегодня, 17:12
Пьянство приводит к безумию.
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Елена
сегодня, 13:41
Угнал и бросил. Зачем? Воля надоела.
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я в моменте
сегодня, 13:17
а если бы у пенса был бы самолет ? угнал бы он или нет
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Бабка Первая
сегодня, 12:42
Зависть - чувство гадкое и опасное. Но многие из нас милосердны. М.б., и этого простят.
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Александр Н.
сегодня, 12:31
Это говорит о том ,что у человека мозгов нет от слова совсем.
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