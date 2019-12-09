Происшествия
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Три человека погибли на дорогах области за выходные дни
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы девятнадцать человек, три человека - погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 декабря в Липецке около девяти часов утра на улице Октябрьской водитель на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «ВАЗа» сбил 16-летнего подростка и скрылся с места аварии. Подросток получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В результате оперативных действий сотрудников ГИБДД задержан 60-летний водитель «ВАЗ-2115».
В Усмани на улице Ленина 54-летний водитель «Мазды» столкнулся с «ВАЗ-2108» с 41-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 11-летняя пассажирка «ВАЗа» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – Лев-Толстой съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота» под управлением 46-летней женщины. От полученных травм она погибла.
В селе Фащевка Грязинского района столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 64-летнего водителя и «Рено» с 57-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 11-летняя пассажирка второй иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
7 декабря в Липецке на улице Гагарина 25-летний водитель автомобиля «Акура» вне пешеходного перехода сбил 58-летнего мужчину, который получил смертельную травму.
В тот же день в Липецке на проспекте Победы 46-летний водитель «Мазды» вне пешеходного перехода сбил 20-летнего парня, который с травмами госпитализирован.
8 декабря в Липецком на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» под управлением 54-летнего водителя и «Шкода» с 33-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали водитель и 77-летняя пассажирка ВАЗа» – с травмами их госпитализировали.
В селе Большой Хомутец Добровского района столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 26-летнего водителя и «Лада-Ларгус» с 52-летним мужчиной за рулем. Водитель и 37-летний пассажир «Ларгуса» получили травмы.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2754 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 126.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1200 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 131 нарушение правил парковки, 18 автомобилей эвакуировали.
Так же было зафиксировано 74 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Усмани на улице Ленина 54-летний водитель «Мазды» столкнулся с «ВАЗ-2108» с 41-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 11-летняя пассажирка «ВАЗа» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – Лев-Толстой съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота» под управлением 46-летней женщины. От полученных травм она погибла.
В селе Фащевка Грязинского района столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 64-летнего водителя и «Рено» с 57-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 11-летняя пассажирка второй иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
7 декабря в Липецке на улице Гагарина 25-летний водитель автомобиля «Акура» вне пешеходного перехода сбил 58-летнего мужчину, который получил смертельную травму.
В тот же день в Липецке на проспекте Победы 46-летний водитель «Мазды» вне пешеходного перехода сбил 20-летнего парня, который с травмами госпитализирован.
8 декабря в Липецком на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» под управлением 54-летнего водителя и «Шкода» с 33-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали водитель и 77-летняя пассажирка ВАЗа» – с травмами их госпитализировали.
В селе Большой Хомутец Добровского района столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 26-летнего водителя и «Лада-Ларгус» с 52-летним мужчиной за рулем. Водитель и 37-летний пассажир «Ларгуса» получили травмы.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2754 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 126.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1200 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 131 нарушение правил парковки, 18 автомобилей эвакуировали.
Так же было зафиксировано 74 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Саакян