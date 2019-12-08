Общество

52 минуты назад

В Липецке изъяли 400 литров пива

4 549
#алкоголь
В Липецке изъяли 400 литров пива

Закусочная не имела разрешения на продажу спиртного.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе очередного рейда изъяли в закусочной 400 литров пива в кегах и 50 бутылок водки. Такой арсенал спиртного проверяющие нашли в закусочной «Хорошее заведение» на площади Металлургов. Лицензии на реализацию спиртного у предприятия общепита не оказалось.

Документы, подтверждающие легальность оборота и качество алкоголя, у продавца отсутствовали. Вся продукция – более 50 бутылок водки, свыше 400 литров пива в кегах – в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ была изъята. Продавцу, являющемуся юридическим лицом, грозит штраф в размере от 3 000 000 рублей, сообщает управление потребрынка.
4 549
#алкоголь

Комментарии (4)

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Тупорылый осел с елецкого

9 минут назад
Только у нас настоящее качественное пиво
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?

14 минут назад
Неужели действительно 3 лимона?! Или (как всегда) ошиблись слегка?
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Алкан

40 минут назад
Мочи! Пиво давным-давно уже нету!
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ВВП

48 минут назад
В Липецке пиво....!!!Да ладно..400 литров пойла типа мочи поверю....Пивом это нельзя называть!!!
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