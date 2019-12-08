В Липецке изъяли 400 литров пива

Закусочная не имела разрешения на продажу спиртного.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе очередного рейда изъяли в закусочной 400 литров пива в кегах и 50 бутылок водки. Такой арсенал спиртного проверяющие нашли в закусочной «Хорошее заведение» на площади Металлургов. Лицензии на реализацию спиртного у предприятия общепита не оказалось.



Документы, подтверждающие легальность оборота и качество алкоголя, у продавца отсутствовали. Вся продукция – более 50 бутылок водки, свыше 400 литров пива в кегах – в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ была изъята. Продавцу, являющемуся юридическим лицом, грозит штраф в размере от 3 000 000 рублей, сообщает управление потребрынка.