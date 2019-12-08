Липчан ждут на спектакль по поэме загадочно погибшего автора

«Русские крест» поставило религиозное общество трезвенников.

15 декабря в большом зале областной научной библиотеки будет показан спектакль по поэме Николая Мельникова «Русский крест». Работу поставили участники творческой группы «Духовный сад» липецкого православного общества «Трезвение».



Николай Мельников написал поэму «Русский крест» в «нулевых». В 2006 году автор приступил к экранизации своей работы. Съемки фильма должны были проходить в Козельске, но планы кинематографов изменила трагедия. Но 24 мая 2006 года Николай Мельников был найден мертвым на остановке автобуса в Козельске. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность, но знакомые поэта не верят в эту версию и считают, что Мельников был убит.



Поэма «Русский крест» посвящена теме осмысления духовного пути России и русского народа, показанных сквозь призму изображения жизни русской деревни. «За последнее время в России не было написано ничего сильнее по силе и духу. При чтении «Русского креста» невольно наворачиваются слезы. Это плачет душа. Поражает в самое сердце простота и глубина слова, оно зовет и вдохновляет. Россия просыпается, прозревает — поэтому плачет душа слезами покаяния», так оценивают работу Мельникова критики.





Начало спектакля в 13:00. Вход свободный.