Липецкая область нарастила инвестиции

Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в январе-сентябре составили 97 261,1 миллионов рублей, что больше прошлогоднего на 12,5%.

По России объем инвестиций вырос не так заметно, всего на 0,7%. Самый заметный рост оказался в республике Тыва, где вложения увеличились в 2,1 раза (примерно поровну — за счет собственных средств и за счет бюджетов всех уровней), Омской области (+75,8%), Курганской области (+61,9%). В то же время в Магаданской области инвестирование составило всего 48,6% от трех кварталов 2018 года, Крым по сравнению с прошлогодним потерял 36,9% своих инвестиций, Северная Осетия-Алания недосчиталась 39,8% прошлогодних вложений.

В Липецкой области уже несколько лет традиционно преобладали инвестиции за счет собственных средств предприятий — 77,9%. По России этот показатель составил 59,1%. Среди привлеченных средств 1,6% - поддержка федерального бюджета, 4,2% - регионального, 2,1% - муниципальных. Кроме того, 5,8% составили банковские кредиты (в России – 9,7%).

Максимальная доля собственных средств в инвестирование своей экономики оказалась в Омской области, где предприятия вкладывали в собственное развитие и модернизацию 90,2% привлеченных средств, в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе (по 86,5%).

Минимум собственных средств выделяли предприятия Ингушетии (10,4%), Крыма (13,6%) и Севастополя (16,6%). Во всех регионах заметную поддержку оказывал бюджет. А вот в Адыгее, которая оказалась в этом списке на четвертом месте (предприятия вложили 20,3%) недостающие средства были компенсированы за счет банковских кредитов — их доля в инвестициях составила 57%, сообщает Росстат.