Общество

22 минуты назад

В расписания движения маршрутов №1т и 2т вносятся изменения

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#транспорт
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В расписания движения маршрутов №1т и 2т вносятся изменения
Как сообщают в департаменте транспорта, начиная с 7 декабря, по выходным дням изменится расписание муниципального маршрута № 2т «ул. Вермишева – ул. Терешковой – ул. Вермишева». В частности сократятся интервалы движения автобусов по маршруту в вечернее время.

Кроме того, с 9 декабря по будням время отправления автобуса по маршруту № 1т «ул. Пришвина – пл. Клименкова» от остановки «ул. Пришвина» будет скорректировано с 21:43 на 21:31.


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#транспорт
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