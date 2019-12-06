В расписания движения маршрутов №1т и 2т вносятся изменения

Как сообщают в департаменте транспорта, начиная с 7 декабря, по выходным дням изменится расписание муниципального маршрута № 2т «ул. Вермишева – ул. Терешковой – ул. Вермишева». В частности сократятся интервалы движения автобусов по маршруту в вечернее время.



Кроме того, с 9 декабря по будням время отправления автобуса по маршруту № 1т «ул. Пришвина – пл. Клименкова» от остановки «ул. Пришвина» будет скорректировано с 21:43 на 21:31.





