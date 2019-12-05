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25 минут назад

Липецкая вечЁрка: розыск свидетелей, вожделенный стул и уличный грабеж

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: розыск свидетелей, вожделенный стул и уличный грабеж

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 5 декабря.

Сегодня около 8 часов утра на трассе между селами Боринское и Грязное под Липецком столкнулись «ВАЗ-2107» и «Nissan Juke». В аварии серьезно пострадали 19-летний водитель и 48-летний пассажир «ВАЗа». Всех, кто стал очевидцем аварии или сохранил запись видеорегистратора, просят откликнуться.

«Так не доставайся ж ты никому, этот стул!». Липчане активно интересовались тем, что комитет облсовета по экономике не поддержал представленные кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена региона. На обсуждение профильного комитета были представлены две кандидатуры: Андрея Корчагина, выдвинутого областной общественной организацией по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия» и Дмитрия Соколова от региональной общественной организацией кооперации бизнеса «Открытый клуб предпринимателей». Кажется, определение нового омбудсмена затягивается.

Зато всего несколько минут понадобилось полицейским, чтобы задержать грабителей, напавших на женщину в центре Липецка. Задержанные оказались 20-летними жителями Добринского района. В городе ввели план «Перехват» и уже через четыре минуты он дал результат: экипаж ГИБДД остановил автомобиль с грабителями в Правобережном районе. Полицейские нашли у них похищенную сумку с кошельком, документами, банковскими картами и сотовым телефоном.

Тем временем в Липецке случилось культурное происшествие. Отмену спектакля с участием Александра Домогарова и сына Владимира Высоцкого превратили в скандал с обвинениями в некомпетентности липецких организаторов. Причина отмены шоу проста – нет спроса.
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#вечёрка

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