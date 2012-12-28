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сегодня, 16:23
16

Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен

Аварийные бригады «РВК-Липецк» заменили поврежденный участок водовода у дома №16б на улице Меркулова. 

— На полное заполнение системы понадобится время, поэтому до 17:00 питьевую воду будут подвозить к дому №17 по улице Стаханова, а также по заявкам потребителей. 

Напомним, порыв трубы диаметром 400 миллиметров  произошел сегодня утром. Вода залила перекресток улицы Меркулова с проспектом 60-летия СССР и затопила торговые ряды у Октябрьского рынка. 

Без водоснабжения остались около 40 жилых домов.

коммунальная авария
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Чепик
20 минут назад
Ноухау
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Говорят
сегодня, 17:38
Только калоши производили в СССР,а хомуты откуда,с Китая?
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Естественно
46 минут назад
В Латвии даже производство хомутов освоить не смогли.
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адекватный житель
сегодня, 17:25
эт чё хомуты что ли. сварки нема...прикол. надолго ли... а рядом рельсы новые, во прикол будет если подмоет и они просядут знатно
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Васся
51 минуту назад
А как ты приваришь к гнилой трубе?
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Боцман
сегодня, 17:00
Грамоты и поздравления ждём от Администрации. Как это принято в нашем городе
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Созерцатель
сегодня, 16:58
Капитализм зашибись!
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20 микрорайон
сегодня, 16:48
Молодцы ремонтники!
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Коммунист
сегодня, 16:46
Спасибо руководящей и направляющей роли партии и лично ВВ в этом деле
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злата
сегодня, 16:44
опять хомут поставили, а не поменяли, а это большая разница
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Коммунист
сегодня, 17:02
Менять это в СССР. Сейчас хомуты и чопики в тренде. Как в Европе.
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европеоид
сегодня, 17:24
Менять это в СССР. Сейчас хомуты и чопики в тренде. Как в Европе. где где? меньше тв смотри. там у них всё в порядке.
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Да ладно..
22 минуты назад
где где? меньше тв смотри. там у них всё в порядке. Это тебе по их телевизору сказали?
Ответить
Да ладно..
28 минут назад
где где? меньше тв смотри. там у них всё в порядке. Это тебе по их телевизору сказали?
Ответить
татьяна
сегодня, 16:36
спасибо вам большое, искренне, оперативно сработали
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гость
сегодня, 16:49
через три метра ожидать ещё один порыв
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