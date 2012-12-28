Общество
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сегодня, 16:23
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Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен
— На полное заполнение системы понадобится время, поэтому до 17:00 питьевую воду будут подвозить к дому №17 по улице Стаханова, а также по заявкам потребителей.
Напомним, порыв трубы диаметром 400 миллиметров произошел сегодня утром. Вода залила перекресток улицы Меркулова с проспектом 60-летия СССР и затопила торговые ряды у Октябрьского рынка.
Без водоснабжения остались около 40 жилых домов.
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