Происшествия
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сегодня, 17:28
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57-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Женщина хотела заработать на инвестициях.
19 марта мошенники продолжали обманывать жителей Липецкой области под разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 39-летняя липчанка хотела заработать на маркетплейсе, повышая рейтинг товаров. Но заработать не получилось: женщина сама перевела мошенникам 428 000 рублей.
33-летняя женщина из Ельца поверила звонку из «службы безопасности Центробанка» и лишилась 900 000 рублей.
52-летнего мужчину испугали тем, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Он поверил и перевёл мошенникам 485 000 рублей.
А житель Измалковского района хотел купить квадроцикл на сайте объявлений, перешёл по поддельной ссылке доставки и лишился 68 000 рублей.
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