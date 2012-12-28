Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
29-летняя женщина попала под колеса машины на улице Московской
Происшествия
В Липецк пришел паводок — конкретно в торговые ряды у Октябрьского рынка
Общество
Мэр уедет, дороги останутся
Общество
Сегодня в Липецке: выяснилось, где в городе можно заработать 200 тысяч рублей
Общество
В Липецке четырёхлетний мальчик едва не утонул в бассейне — ребёнок попал в реанимацию
Происшествия
70 домов в Липецке и Ельце могут остаться без лифтов
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецком округе простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом
Общество
В Липецке у девочки-подростка удалили гигантскую кисту объёмом 7,5 литра
Здоровье
На улице Меркулова порвало 400-миллиметровый водопровод
Общество
Читать все
Упавшие с пятого этажа глыбы льда разбили стекла на первом этаже
Общество
Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен
Общество
На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП
Происшествия
57-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
Хозяйка телефона простила похитителя в суде
Происшествия
Без осадков и до +7 – погода в Липецкой области почти не меняется
Погода в Липецке
На ярмарке вакансий помогут найти работу мечты
Общество
Дистанционное обучение в Липецке продолжается всего в двух классах
Общество
В многоэтажке на улице Доватора горит чердак
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
269
сегодня, 17:28
5

57-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях.

57-летняя липчанка решила заняться высокодоходной финансовой деятельностью в сфере инвестиций и с февраля перевела мошенникам 2 140 000 рублей.

19 марта мошенники продолжали обманывать жителей Липецкой области под разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 39-летняя липчанка хотела заработать на маркетплейсе, повышая рейтинг товаров. Но заработать не получилось: женщина сама перевела мошенникам 428 000 рублей.

33-летняя женщина из Ельца поверила звонку из «службы безопасности Центробанка» и лишилась 900 000 рублей.

52-летнего мужчину испугали тем, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Он поверил и перевёл мошенникам 485 000 рублей.

А житель Измалковского района хотел купить квадроцикл на сайте объявлений, перешёл по поддельной ссылке доставки и лишился 68 000 рублей.
мошенничество
0
0
0
2
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Справедливый
27 минут назад
Жду, И то правда! Только они сами кого хочешь обманут!
Ответить
Пенсионер
37 минут назад
Сейчас про мошенников не знают разве что инопланетяне. И нечего больше про это писать.
Ответить
Фокс
46 минут назад
На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош - и делай с ним что хошь. Какое небо голубое............
Ответить
Гость
57 минут назад
Меня обмануть легко, когда я сам обманываться рад.
Ответить
жду
сегодня, 17:37
Когда ж мошенники наших олигархов обманывать начнут,Что мелочиться -то
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru