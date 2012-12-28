57-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях.

57-летняя липчанка решила заняться высокодоходной финансовой деятельностью в сфере инвестиций и с февраля перевела мошенникам 2 140 000 рублей.19 марта мошенники продолжали обманывать жителей Липецкой области под разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 39-летняя липчанка хотела заработать на маркетплейсе, повышая рейтинг товаров. Но заработать не получилось: женщина сама перевела мошенникам 428 000 рублей.33-летняя женщина из Ельца поверила звонку из «службы безопасности Центробанка» и лишилась 900 000 рублей.52-летнего мужчину испугали тем, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Он поверил и перевёл мошенникам 485 000 рублей.А житель Измалковского района хотел купить квадроцикл на сайте объявлений, перешёл по поддельной ссылке доставки и лишился 68 000 рублей.