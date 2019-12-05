Происшествия

37 минут назад

Уличные грабители вырвали сумочку из рук липчанки и запрыгнули в машину

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#грабеж
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Уличные грабители вырвали сумочку из рук липчанки и запрыгнули в машину

Через четыре минуты их поймали полицейские.

Всего несколько минут понадобилось полицейским, чтобы задержать грабителей напавших на женщину в центре Липецка. Задержанные оказались 20-летними жителями Добринского района.

Нападение было совершено 4 декабря в 21:15. 

«На пульт  дежурной части УМВД России по Липецку поступил звонок от женщины, которая сообщила, что только что она стала свидетелем преступления. По ее словам, двое парней вырвали сумку у женщины и уехали на машине. Свидетельница запомнила марку и номер автомобиля«, - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-служба областного УМВД.

В городе ввели план «Перехват» и уже через четыре минуты он дал результат: экипаж ГИБДД остановил автомобиль с грабителями в Правобережном районе. Ими оказались 20-летние ранее судимые за хищение жители Добринского района. Полицейские нашли у них похищенную сумку с кошельком, документами, банковскими картами и сотовым телефоном.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.


6 818
#грабеж
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Комментарии (6)

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Правда

1 минуту назад
Вот же ублюдки.Отправить их к отпетушителю.
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До тех пор пока их не

15 минут назад
отпетушат, они так и будут поступать
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Викторм

17 минут назад
Да что за дебилы постоянно отжигают? Ну, конченые же....
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1

19 минут назад
Будто единичный случай. Тут каждый день казнокрадство, взяточничество, карманники, наркота.
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логика

20 минут назад
Kot Begemot, да вот же. Тут поразвлекались,там покормят.
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Kot Begemot

25 минут назад
И поедут опять на казенные харчи, твари
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