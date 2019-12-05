Уличные грабители вырвали сумочку из рук липчанки и запрыгнули в машину

Через четыре минуты их поймали полицейские.

Всего несколько минут понадобилось полицейским, чтобы задержать грабителей напавших на женщину в центре Липецка. Задержанные оказались 20-летними жителями Добринского района.



Нападение было совершено 4 декабря в 21:15.



«На пульт дежурной части УМВД России по Липецку поступил звонок от женщины, которая сообщила, что только что она стала свидетелем преступления. По ее словам, двое парней вырвали сумку у женщины и уехали на машине. Свидетельница запомнила марку и номер автомобиля«, - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-служба областного УМВД.



В городе ввели план «Перехват» и уже через четыре минуты он дал результат: экипаж ГИБДД остановил автомобиль с грабителями в Правобережном районе. Ими оказались 20-летние ранее судимые за хищение жители Добринского района. Полицейские нашли у них похищенную сумку с кошельком, документами, банковскими картами и сотовым телефоном.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.





