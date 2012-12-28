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сегодня, 14:18
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СК сообщил о задержании подозреваемого по делам 10-летней давности о сексуальном насилии

Найти возможного насильника помогла геномная база.

Областное управление следственного комитета сообщило о задержании 55-летнего уроженца Тамбовской области по делам о преступлениях против половой неприкосновенности двух женщин в 2014 году. Кроме сексуальных преступлений  (насильственных действий сексуального характера, насильственных действия сексуального характера с угрозой убийства и покушения на изнасилование) ему вменяются разбой и грабеж.

По данным следствия, жертвами мужчины стали две липчанки, в 2014 году им было 41 и 23 года. 

На первую из них, как  считает следствие, подозреваемый напал вечером 9 января 2014 года в районе улицы Яна Берзина. Он сбил женщину с ног, скатился с ней в овраг, где избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. У женщины он отнял деньги и скрылся с места преступления.

«Вечером 7 марта 2014 года подозреваемый, выследив 23-летнюю местную жительницу в безлюдном месте за гипермаркетом в районе улицы Эдуарда Белана, применил к ней силу и, угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального характера, попытался изнасиловать, а также похитил её денежные средства, причинив материальный ущерб», — рассказали в СК о втором преступлении.

Обе женщины обратились к правоохранителям, одна не смогла описать насильника, так на нее напали в темноте, а вот вторая помогла составить композиционный портрет преступника. 

«Установить личность нападавшего на тот момент не представилось возможным. Расследование уголовных дел было приостановлено, но работа по ним аналитической группы, действующей в следственном управлении, не прекращалась.

Изъятый с места происшествия генотип нападавшего был помещен в базу геномной информации. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного УМВД получено совпадение образца с ДНК 55-летнего мужчины, неоднократно судимого, в том числе за изнасилование и угрозу убийством. При анализе криминалистических данных получены доказательства его причастности к указанным фактам, уголовные дела по которым соединены в одно производство», — говорится в сообщении управления СК.

12 февраля тамбовчанина задержали в Московской области, где он работал сторожем на стройке, сотрудники уголовного розыска областного УМВД и ГУУР МВД России. Его доставили в Липецк для проведения следственных действий.
изнасилование
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Патриот
4 минуты назад
Потом будет всем рассказывать что сидел за ценники.
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Партработник
54 минуты назад
10 лет ДНК сравнивали. Несмешите людей.
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злой
сегодня, 16:15
10 лет прошло...отпустят в зале суда за сроком
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Шалтай болтай
сегодня, 16:05
Небось по пьяне сболтнул лишнего, а тот донёс куда следует. Вот и все дела. А преподнести красиво- совпадение ДНК и т. д.
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Адвокат Черный
сегодня, 15:26
Давненько что-то не было сообщений о маньяках, насильниках и педофилах! Наверное, время для подобных новостей пришло. Надо же как-то отвлекать простого обывателя от реальных проблем! А тут сразу вам и маньяк, и насильник и грабитель! И это спустя 10 лет после совершения подозреваемым таких громких преступлений. Более чем странно...
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я
сегодня, 15:41
вы идиот?
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пояснительная бригада
сегодня, 16:09
вы идиот? нее, он местный тролль, строчит свою многословную графоманскую чушь под каждой новостью :) хотя..одно другого не исключает! :)))
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Адвокат Черный
сегодня, 15:59
вы идиот? Я професиионал. И не буду опускаться до Вашего уровня, господин Я. Но ответ очевиден. Если Вы его не видите, мой Вам совет-купите хорошие очки. Потому что мозги, к сожалению, не продают...
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Эксперт
сегодня, 15:01
Вот что значит что в 2014 году законы были не те, теперь стали те что надо.
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эх
сегодня, 14:53
чето прямо из мира фантастики
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