СК сообщил о задержании подозреваемого по делам 10-летней давности о сексуальном насилии

Найти возможного насильника помогла геномная база.

Областное управление следственного комитета сообщило о задержании 55-летнего уроженца Тамбовской области по делам о преступлениях против половой неприкосновенности двух женщин в 2014 году. Кроме сексуальных преступлений (насильственных действий сексуального характера, насильственных действия сексуального характера с угрозой убийства и покушения на изнасилование) ему вменяются разбой и грабеж.По данным следствия, жертвами мужчины стали две липчанки, в 2014 году им было 41 и 23 года.На первую из них, как считает следствие, подозреваемый напал вечером 9 января 2014 года в районе улицы Яна Берзина. Он сбил женщину с ног, скатился с ней в овраг, где избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. У женщины он отнял деньги и скрылся с места преступления.«Вечером 7 марта 2014 года подозреваемый, выследив 23-летнюю местную жительницу в безлюдном месте за гипермаркетом в районе улицы Эдуарда Белана, применил к ней силу и, угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального характера, попытался изнасиловать, а также похитил её денежные средства, причинив материальный ущерб», — рассказали в СК о втором преступлении.Обе женщины обратились к правоохранителям, одна не смогла описать насильника, так на нее напали в темноте, а вот вторая помогла составить композиционный портрет преступника.«Установить личность нападавшего на тот момент не представилось возможным. Расследование уголовных дел было приостановлено, но работа по ним аналитической группы, действующей в следственном управлении, не прекращалась.Изъятый с места происшествия генотип нападавшего был помещен в базу геномной информации. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного УМВД получено совпадение образца с ДНК 55-летнего мужчины, неоднократно судимого, в том числе за изнасилование и угрозу убийством. При анализе криминалистических данных получены доказательства его причастности к указанным фактам, уголовные дела по которым соединены в одно производство», — говорится в сообщении управления СК.12 февраля тамбовчанина задержали в Московской области, где он работал сторожем на стройке, сотрудники уголовного розыска областного УМВД и ГУУР МВД России. Его доставили в Липецк для проведения следственных действий.