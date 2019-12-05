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сегодня, 16:24

Таксист изнасиловал спящую пассажирку

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#такси #изнасилование
Таксист изнасиловал спящую пассажирку

Преступление совершено в Москве.

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась домой из клуба с подругой, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 1 декабря. Две подруги возвращались домой из клуба в центре города, вызвали такси и по дороге уснули.

Таксист решил воспользоваться беспомощным состоянием девушек и изнасиловал одну из них. Водитель затормозил в одном из дворов и изнасиловал пассажирку. Девушка проснулась и оказала сопротивление. Она выбралась из машины и позвонила в полицию.

30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).
217
#такси #изнасилование

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