В России
сегодня, 16:24
Таксист изнасиловал спящую пассажирку
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Преступление совершено в Москве.
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась домой из клуба с подругой, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 1 декабря. Две подруги возвращались домой из клуба в центре города, вызвали такси и по дороге уснули.
Таксист решил воспользоваться беспомощным состоянием девушек и изнасиловал одну из них. Водитель затормозил в одном из дворов и изнасиловал пассажирку. Девушка проснулась и оказала сопротивление. Она выбралась из машины и позвонила в полицию.
30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).
Таксист решил воспользоваться беспомощным состоянием девушек и изнасиловал одну из них. Водитель затормозил в одном из дворов и изнасиловал пассажирку. Девушка проснулась и оказала сопротивление. Она выбралась из машины и позвонила в полицию.
30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).
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