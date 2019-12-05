В мире
41 минуту назад
«Шпионов ГРУ» нашли в Альпах
Знаменитые горы могли использовать как базу.
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах, пишет РБК.По меньшей мере 15 «российских агентов» с 2014 по 2018 год останавливались во Французских Альпах, заявляют источники Le Monde. По мнению западных разведслужб, «россияне» могли использовать регион как «тыловую базу».
Как пишет Le Monde, «офицеры ГРУ» приезжали во Францию из Москвы, Лондона, Швейцарии или Испании. Они регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также более изолированных населенных пунктах. Выбор подобных объектов объясняется доступом к границе со Швейцарией, уточняют «Известия». В операции участвовали французские, швейцарские, британские и американские спецслужбы. Им удалось вычислить и собрать список из 15 человек. Это члены секретного подразделения ГРУ, специализирующегося, по мнению Запада, на убийствах. Расследовании в отношении данной группировки началось после отравления бывшего офицера этого ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Все 15 человек являются членами подразделения Главного управления Генштаба, более известного как ГРУ, которое якобы специализируется на убийствах. Среди них и подозреваемые Лондоном в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов. Среди других раскрытых шпионов называются Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Намаз Юсупов, Геннадий Шветс, занимавшиеся госпереворотом в Черногории Владимир Попов и Эдуард Широков и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов и Георгий Горшков.
Как пишет Le Monde, «офицеры ГРУ» приезжали во Францию из Москвы, Лондона, Швейцарии или Испании. Они регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также более изолированных населенных пунктах. Выбор подобных объектов объясняется доступом к границе со Швейцарией, уточняют «Известия». В операции участвовали французские, швейцарские, британские и американские спецслужбы. Им удалось вычислить и собрать список из 15 человек. Это члены секретного подразделения ГРУ, специализирующегося, по мнению Запада, на убийствах. Расследовании в отношении данной группировки началось после отравления бывшего офицера этого ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Все 15 человек являются членами подразделения Главного управления Генштаба, более известного как ГРУ, которое якобы специализируется на убийствах. Среди них и подозреваемые Лондоном в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов. Среди других раскрытых шпионов называются Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Намаз Юсупов, Геннадий Шветс, занимавшиеся госпереворотом в Черногории Владимир Попов и Эдуард Широков и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов и Георгий Горшков.