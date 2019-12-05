ТРЦ «Малибу» устроил «Охоту за подарками»

Розыгрыш призов для активных покупателей прошел в торгово-развлекательном центре «Малибу» в первый день календарной зимы.

Праздник для своих покупателей устроил торгово-развлекательный центр «Малибу». Большой розыгрыш подарков и сертификатов: почти сотня приятных сюрпризов на общую сумму около 200 тысяч рублей – таким щедрым образом торгово-развлекательный центр решил сказать «спасибо» посетителям.





Два месяц назад ТРЦ «Малибу» объявил акцию: каждый сделавший покупку в одном из магазинов Центра на сумму от 3000 рублей, становится участником розыгрыша. При том один посетитель мог приобрести неограниченное число купонов.

День охоты организаторы превратили в праздник. Он начался с бодрящего живого выступления саксофониста, которого сменили озорные барабанщицы После выступления артистов организаторы розыгрыша преступили к главному событию праздника — определению с помощью лотереи счастливчиков.





Отдельные призы организаторы приготовили для обладателей чеков с самой большой суммой и с самым большим числом покупок.

Во время розыгрыша гости смогли угоститься коктейлями от бармен-шоу, отгадать название фильма по знакомой мелодии и решить веселые ребусы, поиграть в «Крокодила» и послушать выступление артистов. Самые активные участники также не остались без приятных подарков от ТРЦ «Малибу».





Ссылка на сайт: http://malibu-trc.ru

Организатор розыгрыша ООО «Липецк-Сервис».

© Фотограф : Плацында Вячеслав Юрьевич 2019 год



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