На улице Известковой в яме с водой едва не утонул семилетний мальчик

Хорошо, что рядом был отец, который за шиворот вытащил сына из внезапно появившегося напротив их дома бассейна.

- Помогите нам, пожалуйста! На нашей улице Известковой напротив дома №6 образовался бассейн с водой глубиной до двух метров. Рядом - дорога, по которой ходят люди. Боимся, что в потемках кто-нибудь провалится в эту яму. Также вода подмывает автомобильную дорогу, разрушает асфальт!Такой звонок мы получили сегодня. А когда приехали на Известковую, то встретили у ямы с водой пенсионера Александра Мокерова, живущего в доме №5 на этой улице. Александр рассказал, что этой яме - полторы недели. Выкопали ее по просьбе хозяйки дома №6 какие-то люди на месте порыва пластиковой водопроводной трубы. Рабочие выяснили, что причиной утечки воды стал хомут на прохудившейся трубе. Когда хомут сняли, вода мгновенно наполнила котлован. Умельцы развели руками и уехали - не нырять же им в холодную воду!- А в выходные, когда подмерзло и вода покрылась льдом, мой семилетний внук выбежал на место раскопок. Он подумал, что там твердо. И тут же провалился в эту купель по грудь! Хорошо, его отец был рядом и успел за шкирку вытащить мальчика из ямы, - говорит Александр Мокеров.По нашей просьбе мужчина погружает в яму длинную рейку. Оказывается, что глубина ямы составляет более 160 сантиметров. Такой глубины хватит, чтобы утонуть любому ребенку и даже взрослому человеку.Земля на месте порыва трубы разрыта впритык к асфальтированной дороге, которая уже разрушается. Вода съела до 60-70 сантиметров дороги. Зная о потенциальной опасности обвала грунта, местные водители объезжают эту часть дороги по обочине. Указателями того, что тут яма, служат старая кастрюля и ведро.Получить комментарий у хозяйки бассейна нам не удалось. А вот что сказали в АО «ЛГЭК»:- На улице Известковой произошла утечка воды на частной врезке от центрального водопровода к дому №6. Сотрудники ЛГЭКа выдали собственнику трубы акт предписания на устранение порыва еще 21 ноября. В связи со сложившейся ситуацией, которая может угрожать жизни и здоровью горожан, специалисты комплекса водоснабжения нашей компании выедут сегодня по этому адресу, откачают воду, перекроют эту врезку, чтобы владелец смог устранить повреждение своей трубы.