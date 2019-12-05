Происшествия

52 минуты назад

На улице Известковой в яме с водой едва не утонул семилетний мальчик

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На улице Известковой в яме с водой едва не утонул семилетний мальчик

Хорошо, что рядом был отец, который за шиворот вытащил сына из внезапно появившегося напротив их дома бассейна.

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- Помогите нам, пожалуйста! На нашей улице Известковой напротив дома №6 образовался бассейн с водой глубиной до двух метров. Рядом - дорога, по которой ходят люди. Боимся, что в потемках кто-нибудь провалится в эту яму. Также вода подмывает автомобильную дорогу, разрушает асфальт!

Такой звонок мы получили сегодня. А когда приехали на Известковую, то встретили у ямы с водой пенсионера Александра Мокерова, живущего в доме №5 на этой улице. Александр рассказал, что этой яме - полторы недели. Выкопали ее по просьбе хозяйки дома №6 какие-то люди на месте порыва пластиковой водопроводной трубы. Рабочие выяснили, что причиной утечки воды стал хомут на прохудившейся трубе. Когда хомут сняли, вода мгновенно наполнила котлован. Умельцы развели руками и уехали - не нырять же им в холодную воду!

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- А в выходные, когда подмерзло и вода покрылась льдом, мой семилетний внук выбежал на место раскопок. Он подумал, что там твердо. И тут же провалился в эту купель по грудь! Хорошо, его отец был рядом и успел за шкирку вытащить мальчика из ямы, - говорит Александр Мокеров.

По нашей просьбе мужчина погружает в яму длинную рейку. Оказывается, что глубина ямы составляет более 160 сантиметров. Такой глубины хватит, чтобы утонуть любому ребенку и даже взрослому человеку.

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Земля на месте порыва трубы разрыта впритык к асфальтированной дороге, которая уже разрушается. Вода съела до 60-70 сантиметров дороги. Зная о потенциальной опасности обвала грунта, местные водители объезжают эту часть дороги по обочине. Указателями того, что тут яма, служат старая кастрюля и ведро.

Получить комментарий у хозяйки бассейна нам не удалось. А вот что сказали в АО «ЛГЭК»:

- На улице Известковой произошла утечка воды на частной врезке от центрального водопровода к дому №6. Сотрудники ЛГЭКа выдали собственнику трубы акт предписания на устранение порыва еще 21 ноября. В связи со сложившейся ситуацией, которая может угрожать жизни и здоровью горожан, специалисты комплекса водоснабжения нашей компании выедут сегодня по этому адресу, откачают воду, перекроют эту врезку, чтобы владелец смог устранить повреждение своей трубы.
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Комментарии (10)

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Обещанного 3 года ждут

14 минут назад
Житель, Ну и что? Квадро жилищная инспекция ещё летом дала предписание и толку то?
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1

16 минут назад
а что в колодце крана, который перекрывает дом , не было?
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легого

19 минут назад
купель на 19 января готова
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Житель

20 минут назад
Гость читай лучше 21 ноября дали предписание -но хозяйка забила на это предписание.--ее надо судить за это.
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весёлый

22 минуты назад
Это есть мудиловка
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Гость

25 минут назад
Дали предписание ещё 21.12.2019, а перекроют сегодня. А ты е,, сь под давлением меняй хомут)))
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Олень

32 минуты назад
сраная европа и украина, из-за них мы на дне
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ЕГОР

39 минут назад
А где следственный комитет? Где ограждение? Ждут когда утонет кто либо?
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Старый

41 минуту назад
Но не зря она называется Мудиловка
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НОЧЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

44 минуты назад
Ночью центральные улицы Липецка совсем не убирались
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