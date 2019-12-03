Общество

18 минут назад

Роспотребнадзор по Липецкой области бьет тревогу: его именем стали прикрываться мошенники

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#Роспотребнадзор #мошенники #фальшивые квитанции
Роспотребнадзор по Липецкой области бьет тревогу: его именем стали прикрываться мошенники

Липчан призывают внимательнее изучать присланные квитанции о штрафах.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области выступило с официальным заявлением, призывающим жителей региона быть бдительнее и не поддаваться на удочки мошенников.

- Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через ФГУП «Почта России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора, бьют тревогу в ведомстве, - Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре дали совет, как отличить фальшивое постановление о штрафе от настоящего.

- При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация, - подсказали в управлении.

В случае сомнений гражданам предлагают самим обратиться в управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону (4742) 30-88-45.

Фото newspotok.ru

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#Роспотребнадзор #мошенники #фальшивые квитанции

Комментарии (2)

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skrip

4 минуты назад
Сраная власть.Даже защитить себя не может.Только и слышно блеяния.
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Любопытный

8 минут назад
Если про организацию известно, что ее сотрудники взяток не берут, поступают грамотно и често, то жилики будут ли прикрываться их корочками? Едва-ли!
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