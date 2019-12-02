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21 минуту назад

Таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

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Таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Пострадавший госпитализирован с разрывом мочевого пузыря

В Новой Москве водитель такси избил пассажира, ударив его ногой в живот. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 30 ноября в поселении Мосрентген.

46-летний кладовщик отмечал день рождения племянников в торговом центре на Киевской. После, находясь в состоянии опьянения, он вызвал вместе с женой и сыном такси. Выходя из автомобиля, пассажир громко хлопнул дверью, из-за чего между ним и водителем возник конфликт. Таксист ударил мужчину ногой в живот.

Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением и разрывом мочевого пузыря.

Нападавшим оказался 31-летний таксист, приехавший в столицу на заработки из Таджикистана. Водителя задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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