Производитель кукол «LOL» обвинил липецкого предпринимателя в торговле подделками

Компания «MGA Entertainment Inc.» обратилась с иском в Арбитражный суд Липецкой области.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась компания «MGA Entertainment Inc.» (США) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Липецкой области, о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и использование товарного знака «LOL Surprise».



Как указано в исковом заявлении, предприниматель продал через магазин в Москве контрафактыне игрушки «LOL Surprise».



Исковое заявление «MGA Entertainment Inc.» принято судом к рассмотрению. Судебное заседание по делу состоится 3 декабря.

