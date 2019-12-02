Общество

47 минут назад

Производитель кукол «LOL» обвинил липецкого предпринимателя в торговле подделками

4 669
#контрафакт
1
Производитель кукол «LOL» обвинил липецкого предпринимателя в торговле подделками

Компания «MGA Entertainment Inc.» обратилась с иском в Арбитражный суд Липецкой области.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась компания «MGA Entertainment Inc.» (США) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Липецкой области, о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и использование товарного знака «LOL Surprise». 

Как указано в исковом заявлении, предприниматель продал через магазин в Москве контрафактыне игрушки «LOL Surprise». 

Исковое заявление «MGA Entertainment Inc.» принято судом к рассмотрению. Судебное заседание по делу состоится 3 декабря. 
4 669
#контрафакт
1

Комментарии (4)

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Страна жуликов и воров

11 минут назад
Цап-царап в действии.
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Агуша

20 минут назад
Всё вокруг - подделка! Неудивительно!
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еще чего

35 минут назад
китай подделывает всё и не наказывает за это своих, пожалели буржуев
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Ася

39 минут назад
Наш ответ на санкции.
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