Вымогатель вышел из колонии и вновь занялся рэкетом

В Липецке на 10 лет лишения свободы в колонии строго режима за вымогательство и разбой осужден житель села Плеханово, директор ООО «Безопасный город». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, деньги и имущество директор «Безопасного города» вымогал за «крышу».

Потерпевшим по делу признаны четверо коллег вымогателя. Под угрозой насилия в отношении них и их близких, уничтожения имущества мужчина требовал передать ему имущество и деньги на общую сумму 95 400рублей за «крышу».

При этом две потерпевшие уже были жертвами вымогателя – они проходили по уголовному делу, которое закончилось для мужчины сроком в колонии. На одну потерпевшую он совершил разбойное нападение с использованием ножа.

Вину в вымогательствах и разбое ни в ходе следствия, ни в судебном заседании мужчина не признал, ссылаясь на оговор со стороны потерпевших.

Однако государственному обвинителю удалось доказать несостоятельность выдвинутой подсудимым версии и представить убедительные доказательства его вины.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.