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Вымогатель вышел из колонии и вновь занялся рэкетом
В Липецке на 10 лет лишения свободы в колонии строго режима за вымогательство и разбой осужден житель села Плеханово, директор ООО «Безопасный город». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, деньги и имущество директор «Безопасного города» вымогал за «крышу».
При этом две потерпевшие уже были жертвами вымогателя – они проходили по уголовному делу, которое закончилось для мужчины сроком в колонии. На одну потерпевшую он совершил разбойное нападение с использованием ножа.
Вину в вымогательствах и разбое ни в ходе следствия, ни в судебном заседании мужчина не признал, ссылаясь на оговор со стороны потерпевших.
Однако государственному обвинителю удалось доказать несостоятельность выдвинутой подсудимым версии и представить убедительные доказательства его вины.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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А кто директор то ?
Сталин-психиатр.