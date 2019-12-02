Происшествия

сегодня, 13:57

Вымогатель вышел из колонии и вновь занялся рэкетом

3 870
#вымогательство
Вымогатель вышел из колонии и вновь занялся рэкетом

В Липецке на 10 лет лишения свободы в колонии строго режима за вымогательство и разбой осужден житель села Плеханово, директор ООО «Безопасный город». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, деньги и имущество директор «Безопасного города» вымогал за «крышу».

Потерпевшим по делу признаны четверо коллег вымогателя. Под угрозой насилия в отношении них и их близких, уничтожения имущества мужчина требовал передать ему имущество и деньги на общую сумму 95 400рублей за «крышу».

При этом две потерпевшие уже были жертвами вымогателя – они проходили по уголовному делу, которое закончилось для мужчины сроком в колонии. На одну потерпевшую он совершил разбойное нападение с использованием ножа.

Вину в вымогательствах и разбое ни в ходе следствия, ни в судебном заседании мужчина не признал, ссылаясь на оговор со стороны потерпевших.

Однако государственному обвинителю удалось доказать несостоятельность выдвинутой подсудимым версии и представить убедительные доказательства его вины.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



3 870
#вымогательство

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Опупеть

7 минут назад
При задержании пристрелили бы этого козла
ответить

А кто директор то ?

20 минут назад
Безопасногогорода?
ответить

Сталин-психиатр.

39 минут назад
Хотите как в 90-е?!)). Только будет намного хуже. ДНР от моря до моря. Или вообще, Зимбабве на одной седьмой части суши)))
ответить

Еще в рубрике

Владелец заявил о краже вывески, оказалось, что ее сняли, как установленную с нарушениями
#кража #реклама
6
Владелец заявил о краже вывески, оказалось, что ее сняли, как установленную с нарушениями

сегодня, 13:22

Происшествия
Дерево упало на козырек подъезда жилого дома
#аварийные деревья
7
Дерево упало на козырек подъезда жилого дома

сегодня, 12:58

Происшествия
39-летний житель области убил двумя ударами 33-летнего сожителя матери
#убийство
17
39-летний житель области убил двумя ударами 33-летнего сожителя матери

сегодня, 12:12

Происшествия
13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей
#кража
10
13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей

сегодня, 11:33

Происшествия
Задержана преступница, которая обменяла сбережения 92-летней липчанки на резанную бумагу
#мошенничество
Задержана преступница, которая обменяла сбережения 92-летней липчанки на резанную бумагу

сегодня, 11:17

Происшествия
В лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель «Приоры» в Измалковском районе
#ДТП #лобовое столкновение
1
В лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель «Приоры» в Измалковском районе

сегодня, 10:01

Происшествия