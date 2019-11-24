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Пояс Богородицы привезут в Липецк и Елец

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#пояс Богородицы
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Пояс Богородицы привезут в Липецк и Елец

По преданию, пояс связала лично Мария - Матерь Христа

В рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь» часть Пояса Пресвятой Богородицы из Тульской епархии пребывает в Липецкую митрополию. Святыня будет находиться в Никольском храме Липецка с 28, 29, 30 ноября. Встреча святыни состоится 28 ноября в Никольском храме.

1, 2 декабря пояс Богородицы будет находится в Вознесенском соборе Ельца.

Принесение святыни в рамках реализации программы «Духовная связь» будет сопровождаться образовательными мероприятиями для молодежи, сообщает пресс-служба Липецкой епархии.

В 2017 году частицу пояса Богородицы уже привозили в Липецк, в Христорождественский собор. 

Как сообщают в Липецкой епархии, осенью 2011 года великая святыня христианского мира, часть Пояса Пресвятой Богородицы, в течение месяца путешествовала по нашей стране с краткими остановками в четырнадцати больших городах. Свои молитвы перед Поясом вознесли более трех миллионов человек: это событие до сих пор остается в живой памяти наших сограждан.

Однако не всем известно, что в том же 2011 году исполнилось 200 лет Казанскому кафедральному собору в Санкт-Петербурге. И к этому торжественному юбилею члены Попечительского Совета по принесению Святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса Пресвятой Богородицы.

Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, в честь чего позже был установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы» 31 августа (13 сентября по гражданскому календарю). Там он оставался почти тысячу лет, вплоть до разграбления города крестоносцами.

В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собою в Грузию. Когда Грузия была принята в состав Российской империи, княгиня Нина Дадиани, дочь последнего грузинского царя Георгия XII, передала эту святыню в дар императору Александру I. Тот, однако же, украсив ларец драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богородицы Восточно-Римские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили её у ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор святыня находится там, и настолько тесно связана с историей монастыря, что тамошних монахов именуют «агиазонитами» (Агиа Зони – Святой Пояс). Оттуда она и была привезена в Россию.

8 741
#пояс Богородицы
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Комментарии (8)

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тайд

4 минуты назад
надо его постирать хоть раз с порошком и другое нижнее белье тоже
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елена

4 минуты назад
Пресвятая Богородица, спаси нас от плохих руководителей и их глупости,сохрани Россию и людей ее.
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дожили б.лин.

7 минут назад
просветительской программы? образовательными мероприятиями? даа ужж..такое вот теперь "просвещение" и "образование"..
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Дейл

11 минут назад
Чип, поцелуй пояс и все наладится.
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вопросец

12 минут назад
Икону с рептилоидным глазом (вертикальный зрачок) привозить будут? Может кто и "проснётся"...
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На бога надейся !

19 минут назад
А там, как дорожка выведет !.
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Чип

33 минуты назад
Господи, спаси Россию, сколько терпеть.
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Алкаш

сегодня, 13:10
Н-да… За это надо выпить.
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