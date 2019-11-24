Пояс Богородицы привезут в Липецк и Елец

По преданию, пояс связала лично Мария - Матерь Христа

В рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь» часть Пояса Пресвятой Богородицы из Тульской епархии пребывает в Липецкую митрополию. Святыня будет находиться в Никольском храме Липецка с 28, 29, 30 ноября. Встреча святыни состоится 28 ноября в Никольском храме.1, 2 декабря пояс Богородицы будет находится в Вознесенском соборе Ельца.Принесение святыни в рамках реализации программы «Духовная связь» будет сопровождаться образовательными мероприятиями для молодежи, сообщает пресс-служба Липецкой епархии.В 2017 году частицу пояса Богородицы уже привозили в Липецк , в Христорождественский собор.Как сообщают в Липецкой епархии, осенью 2011 года великая святыня христианского мира, часть Пояса Пресвятой Богородицы, в течение месяца путешествовала по нашей стране с краткими остановками в четырнадцати больших городах. Свои молитвы перед Поясом вознесли более трех миллионов человек: это событие до сих пор остается в живой памяти наших сограждан.

Однако не всем известно, что в том же 2011 году исполнилось 200 лет Казанскому кафедральному собору в Санкт-Петербурге. И к этому торжественному юбилею члены Попечительского Совета по принесению Святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса Пресвятой Богородицы.

Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, в честь чего позже был установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы» 31 августа (13 сентября по гражданскому календарю). Там он оставался почти тысячу лет, вплоть до разграбления города крестоносцами.

В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собою в Грузию. Когда Грузия была принята в состав Российской империи, княгиня Нина Дадиани, дочь последнего грузинского царя Георгия XII, передала эту святыню в дар императору Александру I. Тот, однако же, украсив ларец драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богородицы Восточно-Римские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили её у ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор святыня находится там, и настолько тесно связана с историей монастыря, что тамошних монахов именуют «агиазонитами» (Агиа Зони – Святой Пояс). Оттуда она и была привезена в Россию.