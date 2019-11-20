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сегодня, 16:26
Отдых в Турции подорожает
Любителям проводить свой отпуск там предстоит раскошелиться а 2020 году.
В Турции одобрили законопроект о налоге на проживание в отелях, сообщают «Известия». Поправка предусматривает введение с 1 апреля 2020 года 2%-ного налога на проживание в отелях, остальные статьи закона еще будут обсуждаться. Новый налог будет оплачиваться непосредственно постояльцами отелей и других сдаваемых в аренду видов размещения, добавляет ТАСС.
Законопроект о введении налога на проживание в турецких отелях затронет всех без исключения туристов отдыхающих в этой стране. Ожидается, что после того, как закон будет принят парламентариями в окончательном виде, он поступит на рассмотрение особой комиссии. Она может принять или отправить документ на доработку. И только после этого законопроект будет считаться полностью готовым для направления на подписание президенту страны Тайипу Эрдогану, уточняет «Российская Газета».
Свои опасения насчет грядущего закона выражают не только представители сферы туризма, опасающиеся убытков, но также и турецкие политики. Так, например, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий в ВНСТ Анталью, заявил, что данный налог должен действовать только лишь в отношении иностранных туристов и ни в коем случае не касаться граждан Турции.
Законопроект о введении налога на проживание в турецких отелях затронет всех без исключения туристов отдыхающих в этой стране. Ожидается, что после того, как закон будет принят парламентариями в окончательном виде, он поступит на рассмотрение особой комиссии. Она может принять или отправить документ на доработку. И только после этого законопроект будет считаться полностью готовым для направления на подписание президенту страны Тайипу Эрдогану, уточняет «Российская Газета».
Свои опасения насчет грядущего закона выражают не только представители сферы туризма, опасающиеся убытков, но также и турецкие политики. Так, например, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий в ВНСТ Анталью, заявил, что данный налог должен действовать только лишь в отношении иностранных туристов и ни в коем случае не касаться граждан Турции.