В мире

сегодня, 16:26

Отдых в Турции подорожает

134
#туризм #налог #отель
Отдых в Турции подорожает

Любителям проводить свой отпуск там предстоит раскошелиться а 2020 году.

В Турции одобрили законопроект о налоге на проживание в отелях, сообщают «Известия». Поправка предусматривает введение с 1 апреля 2020 года 2%-ного налога на проживание в отелях, остальные статьи закона еще будут обсуждаться. Новый налог будет оплачиваться непосредственно постояльцами отелей и других сдаваемых в аренду видов размещения, добавляет ТАСС

Законопроект о введении налога на проживание в турецких отелях затронет всех без исключения туристов отдыхающих в этой стране. Ожидается, что после того, как закон будет принят парламентариями в окончательном виде, он поступит на рассмотрение особой комиссии. Она может принять или отправить документ на доработку. И только после этого законопроект будет считаться полностью готовым для направления на подписание президенту страны Тайипу Эрдогану, уточняет «Российская Газета».

Свои опасения насчет грядущего закона выражают не только представители сферы туризма, опасающиеся убытков, но также и турецкие политики. Так, например, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий в ВНСТ Анталью, заявил, что данный налог должен действовать только лишь в отношении иностранных туристов и ни в коем случае не касаться граждан Турции.
134
#туризм #налог #отель

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году
Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

18.11.2019 21:13

В мире
В Афинах начались антиамериканские демонстрации
В Афинах начались антиамериканские демонстрации

18.11.2019 19:45

В мире
Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков
Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков

17.11.2019 11:48

В мире
Помощник Зеленского заявил, что возвращение кораблей из России на Украину почти завершено
Помощник Зеленского заявил, что возвращение кораблей из России на Украину почти завершено

17.11.2019 11:45

В мире
В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ
В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

17.11.2019 11:39

В мире
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара
1
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

17.11.2019 11:33

В мире