Главный приз мемориала Алексея Орлова уехал в Тамбов (ФОТО)

В нашем городе прошли соревнования в память об основателе бильярдного спорта в регионе.

В Липецке подвели итоги турнира, посвященного памяти первого в истории области мастера спорта по бильярду Алексея Орлова.







В открытии принимал участие друг Алексея Орлова бывший начальник областного управления по физкультуре и спорту Владимир Дементьев.



Соревнования проводятся уже много лет, по традиции собирают большое количество сильных игроков из разных регионов страны. В турнире-2019 за зеленым сукном соревновались 48 игроков из Липецка, Воронежа, Тулы, Тихорецка, Сочи, Брянска, Орла, а главный приз уехал в Тамбов.







Победителем соревнований стал 24-летний мастер спорта из Тамбова Михаил Никишин. Вообще финал в этом году получился чисто тамбовским: в решающих играх Никишину противостоял его земляк кандидат в мастера спорта Игорь Пахомов. Никишин победил друга-соперника со счетом 4-1 по партиям и стал победителем.

А ведь финал мог получиться и чисто липецким: тамбовчане в полуфинальных встречах выбили из соревнований двух хозяев соревнования: будущий чемпион Никишин победил Даниила Севостьянова, а Пахомов – молодого Артема Неверова.







Данил Севостьянов.



Севостьянов и Неверов поделили 3-4-е места. Любопытно, что 16-летний Артем Неверов совершенствует свое спортивное мастерство в известной липецкой школе бильярда, в которой преподают Александр Митин и … Севостьянов. Получается, что ученик и учитель рядом расположились на пьедестале почета.





Артем Неверов

Добавим, что за всю историю соревнования главный приз мемориала Алексея Орлова трижды оставался в Липецке: один раз чемпионом становился Митин, дважды – Армен Габриэлян.







Алексей Орлов первым из наших земляков выполнил норматив мастера спорта, в 1998 году выиграв «серебряную» медаль чемпионата России в командном зачете вместе с Мамуладзе и Гиви Амфимиади из Ростова-на-Дону. Именно он в том же году основал Липецкую областную федерацию бильярда и, как говорят, сами мастера кия, стоял у истоков зарождения бильярдного спорта в нашем регионе.







Алексей Орлов (второй справа), конец 1990-х годов.



Фото ЛЛБ Лпецк.