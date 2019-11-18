Общество

сегодня, 10:44

По улице Ворошилова открыли движение

9 742
#благоустройство #дороги
По улице Ворошилова открыли движение

Дорога перестала быть тупиком.

Сегодня утром на улице Ворошилова открыли дорогу для транспорта. Бывшая все лето тупиком улица теперь доступна для съезда и заезда на улицу Советскую. Как сообщили GOROD48 в управлении строительства Липецка, работы по укладке дорожного покрытия на участке благоустройства улицы уже завершены. Дело осталось за малым.

- В течение ближайших двух недель подрядчик должен поправить плиточное покрытие, обустроить экопарковку — засыпать бетонную решетку черноземом и щебнем, установить разноуровневые светильники. Элементы освещения, а также новые лавочки и урны, будут установлены на пятачке за театром, вдоль подъема к театру возле высотки, а также — в зонах отдыха у фонтанов вдоль центральной лестницы, - сообщили в управлении строительства. - Задержка с установкой лавочек и урн произошла из-за ожидания их поставки от производителя из Москвы. Все работы должны быть выполнены до 25 декабря, срока подписанного контракта.

Обновление проезжей части и тротуаров на улице Ворошилова — это часть комплексной реконструкции общественных зон Липецка. Улица Ворошилова и прилегающая к ней Толстого включены в единый проект благоустройства части города от Комсомольского пруда через театр к стадиону «Металлург». Этим летом и осенью на улице Ворошилова обновили покрытие, обустроили парковочные места, на прилегающем участке улицы Советской уже заменили фонари.
9 742
#благоустройство #дороги

Комментарии (9)

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Автоводитель

8 минут назад
работы велись неделю от силы, почему так долго всё было перекрыто?
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Полдник

12 минут назад
Вопрос к проектировщикам а потом исполнителям. У прилегающей Толстого . За каким простите хреном сузили до одной полосы дорогу? Вы создали конкретные не удобства у 28го дома. Там уже не разьехаться. Зато тротуар шириной для демонстрации. Вы когда планировали головой своей думали мне интересно ?
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Екатерина

14 минут назад
Да уж! Жуть-жуткая! Я уж не говорю,что проезжую часть сузили,как одностороннюю сделали....
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Жесть

38 минут назад
И это позорище лепили полгода?!?! Да за такое сажать надо! Кто принял этот объект, кто подписал акт? Почему они еще не в СИЗО?
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Горе Липовое

41 минуту назад
Интересно, а почему подрядчик не устранил все недоделки и косяки до открытия движения? Есть такое понятие - сдача под ключ. Но в городе Липы другая традиция - сдавать объект готовый только наполовину, а потом еще год доделывать, подделывать, переделывать и т.п. Почему заказчик в лице мэрии допускает это безобразие?
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Гость

41 минуту назад
Не знаю не счёт плитки, а вот асфальт весь буграми положили...
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Котэ

45 минут назад
А зачем открыли, если не доделали? почему все не в срок и с недостатками. Уж годом раньше, годом позже. Бракоделы.
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Ирина

51 минуту назад
засыпать бетонную решетку черноземом и щебнем-это ваще жесть...Я сама видела это. Кто же там такими идеями фонтанирует в администрации? мож его подлечить надо сначало?
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Иван

54 минуты назад
Сделали говно. везде теперь будет мусор валяться из их чудо-урн я вся грязь стекать на дорогу. плитка кошмарного цвета.
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