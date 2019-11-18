По улице Ворошилова открыли движение

Дорога перестала быть тупиком.

Сегодня утром на улице Ворошилова открыли дорогу для транспорта. Бывшая все лето тупиком улица теперь доступна для съезда и заезда на улицу Советскую. Как сообщили GOROD48 в управлении строительства Липецка, работы по укладке дорожного покрытия на участке благоустройства улицы уже завершены. Дело осталось за малым.



- В течение ближайших двух недель подрядчик должен поправить плиточное покрытие, обустроить экопарковку — засыпать бетонную решетку черноземом и щебнем, установить разноуровневые светильники. Элементы освещения, а также новые лавочки и урны, будут установлены на пятачке за театром, вдоль подъема к театру возле высотки, а также — в зонах отдыха у фонтанов вдоль центральной лестницы, - сообщили в управлении строительства. - Задержка с установкой лавочек и урн произошла из-за ожидания их поставки от производителя из Москвы. Все работы должны быть выполнены до 25 декабря, срока подписанного контракта.



Обновление проезжей части и тротуаров на улице Ворошилова — это часть комплексной реконструкции общественных зон Липецка. Улица Ворошилова и прилегающая к ней Толстого включены в единый проект благоустройства части города от Комсомольского пруда через театр к стадиону «Металлург». Этим летом и осенью на улице Ворошилова обновили покрытие, обустроили парковочные места, на прилегающем участке улицы Советской уже заменили фонари.