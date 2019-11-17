Общество

29 минут назад

В Липецкой области безветренно и до +5

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В Липецкой области безветренно и до +5

В ближайшие сутки Липецкая область остается в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов тепла. 

День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 18 градусов мороза.

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Липчанка

18 минут назад
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