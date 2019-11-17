В Липецкой области безветренно и до +5

В ближайшие сутки Липецкая область остается в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-2 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов тепла.



День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 18 градусов мороза.



