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Липчанка бесплатно «подлаталась» в магазине одежды, но это зафиксировала камера наблюдения

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#кража
Липчанка бесплатно «подлаталась» в магазине одежды, но это зафиксировала камера наблюдения

Теперь неоднократно судимая липчанка попадет в другую камеру, впрочем, привычную для нее

Сотрудниками полиции ОП № 8 УМВД России по г. Липецку установлена подозреваемая в краже из магазина, расположенного в Советском округе областного центра. Заявление о хищении товарно-материальных ценностей поступило в полицию в конце октября 2019 года. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлена причастность к краже 30-летней ранее неоднократно судимой жительницы Правобережного района Липецка. Подозреваемая, находясь в торговом зале, незаметно от продавцов положила в сумку несколько комплектов одежды. Липчанка вышла из магазина с похищенной одеждой, не подозревая, что все её действия зафиксировала камера видео наблюдения. Стоимость похищенного составила 2 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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#кража

Комментарии (7)

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весёлый

12 минут назад
Сажают от десяти тысяч кажется
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02

24 минуты назад
Это цыганка,они воруют и грабят это у них в крови
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Фрэнк Гудвин

39 минут назад
" Ведь девушка, она же девушка, всего лишь девушка, и только девушка, ей счастья хочется, как побирушке хлебушка, и пусть неброское. но платье - на себя" // " Биндюжник и король".
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Botan777

44 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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сёрфер

45 минут назад
не факт что ей 158 вменят, минимальный ущерб для возбуждения уг дела 5к
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Он

47 минут назад
Я сегодня тоже неплохо "подлатался" , бесплатно кроссовки Найк приобрёл!
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я

56 минут назад
что за тюремные выражения ? "город 48" с каждым днём всё хуже и хуже...
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