Липчанка бесплатно «подлаталась» в магазине одежды, но это зафиксировала камера наблюдения

Теперь неоднократно судимая липчанка попадет в другую камеру, впрочем, привычную для нее

Сотрудниками полиции ОП № 8 УМВД России по г. Липецку установлена подозреваемая в краже из магазина, расположенного в Советском округе областного центра. Заявление о хищении товарно-материальных ценностей поступило в полицию в конце октября 2019 года. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлена причастность к краже 30-летней ранее неоднократно судимой жительницы Правобережного района Липецка. Подозреваемая, находясь в торговом зале, незаметно от продавцов положила в сумку несколько комплектов одежды. Липчанка вышла из магазина с похищенной одеждой, не подозревая, что все её действия зафиксировала камера видео наблюдения. Стоимость похищенного составила 2 800 рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

