В России
37 минут назад
Самолеты столкнулись в аэропорту
В аварию на земле попали два лайнера.
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер. Как стало известно «Известиям», инцидент произошел 15 ноября.
- Самолет Airbus A320, который приземлился сегодня в Шереметьево в 6.47, после посадки при заруливании на стоянку задел стоящий самолет, — сообщил источник издания.
"Шереметьево" работает штатно на фоне инцидента с самолётами на рулежной дорожке, сообщили в пресс-службе аэропорта. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.
- Самолет Airbus A320, который приземлился сегодня в Шереметьево в 6.47, после посадки при заруливании на стоянку задел стоящий самолет, — сообщил источник издания.
"Шереметьево" работает штатно на фоне инцидента с самолётами на рулежной дорожке, сообщили в пресс-службе аэропорта. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.