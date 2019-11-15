В России

37 минут назад

Самолеты столкнулись в аэропорту

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#аэропорт #самолеты
Самолеты столкнулись в аэропорту

В аварию на земле попали два лайнера.

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер. Как стало известно «Известиям», инцидент произошел 15 ноября.

- Самолет Airbus A320, который приземлился сегодня в Шереметьево в 6.47, после посадки при заруливании на стоянку задел стоящий самолет, — сообщил источник издания.

"Шереметьево" работает штатно на фоне инцидента с самолётами на рулежной дорожке, сообщили в пресс-службе аэропорта. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.
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#аэропорт #самолеты

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