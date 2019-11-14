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Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом

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#каратели #Великая Отечественная война
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом

ФСБ открыло архив преступлений.

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. На ста страницах содержатся показания тех, кто стал свидетелем многочисленных казней и пыток, есть показания и самих палачей, пишет РИА Новости.

В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ — массовых расстрелов, показательных казней, пыток.

В материалах ФСБ приведены фамилии более десятка эстонцев, служивших в охране. Известно, что после войны трое из них были расстреляны по приговору советского суда. По меньшей мере шесть человек найти в итоге не удалось, и они избежали уголовного преследования, уточняет РБК.
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#каратели #Великая Отечественная война

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