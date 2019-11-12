Экономика
21 минуту назад
Липецкая область взлетела в инвестиционном рейтинге на первое место
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Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал показатели «Инвестиционной активности регионов» за октябрь.
Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал показатели «Инвестиционной активности регионов» за октябрь. Липецкой области насчитали 314 баллов, и она далеко оторвалась от Алтайского края с его 162 баллами.
На первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» наш регион вышел по таким ключевым показателями как «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность». В его основе - сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах. Сообщения оцениваются по 10-балльной шкале, в которой «десятку» получает новость о вводе в эксплуатацию того или иного объекта или запуске какого-нибудь проекта, «девятку» дают за сообщение о выделении финансирования или кредита на реализацию инвестпроекта, «четверку» получают новости о подписании соглашения о намерениях и т. д.
В публикации сообщается, что в Липецкой области с начала года на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более 550 млн рублей. Технопарк «Липецк» пополнился шестью компаниями и в настоящий момент в нем - 35 резидентов (среди них компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и новых технологий). Продолжается заполнение инвесторами ОЭЗ «Липецк» (на елецкой площадке начато строительство швейцарского завода «Сингента Продакшн», одного из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства, а ООО «Шанс Энтерпрайз» уже готов запустить конвейер на заводе по производству средств защиты растений). Реализованы несколько проектов в АПК. Так, ООО «Современные технологии и системы» реализовало инвестиционный проект по реконструкции свиноводческого комплекса в селе Сторожевое Усманского района проектной мощностью 15 тысяч голов (объем инвестиций - более 250 млн рублей). ЗАО «Ивово», расположенное в селе Ивово Липецкого района, реализовало инвестиционный проект «Строительство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна» стоимостью 154 млн рублей.
На первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» наш регион вышел по таким ключевым показателями как «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность». В его основе - сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах. Сообщения оцениваются по 10-балльной шкале, в которой «десятку» получает новость о вводе в эксплуатацию того или иного объекта или запуске какого-нибудь проекта, «девятку» дают за сообщение о выделении финансирования или кредита на реализацию инвестпроекта, «четверку» получают новости о подписании соглашения о намерениях и т. д.
В публикации сообщается, что в Липецкой области с начала года на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более 550 млн рублей. Технопарк «Липецк» пополнился шестью компаниями и в настоящий момент в нем - 35 резидентов (среди них компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и новых технологий). Продолжается заполнение инвесторами ОЭЗ «Липецк» (на елецкой площадке начато строительство швейцарского завода «Сингента Продакшн», одного из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства, а ООО «Шанс Энтерпрайз» уже готов запустить конвейер на заводе по производству средств защиты растений). Реализованы несколько проектов в АПК. Так, ООО «Современные технологии и системы» реализовало инвестиционный проект по реконструкции свиноводческого комплекса в селе Сторожевое Усманского района проектной мощностью 15 тысяч голов (объем инвестиций - более 250 млн рублей). ЗАО «Ивово», расположенное в селе Ивово Липецкого района, реализовало инвестиционный проект «Строительство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна» стоимостью 154 млн рублей.
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