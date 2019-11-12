В мире

59 минут назад

Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев

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Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев

Спортсменке было 20 лет

Умерла 20-летняя гимнастка из США Мелани Коулман. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на издание The Connecticut Post. Смерть наступила спустя два дня после падения девушки с брусьев во время тренировки в университете Южного Коннектикута.

На занятиях девушка пробовала выполнить сложный элемент, но не смогла вовремя ухватиться за брусья и упала, повредив позвоночник. Коулман доставили в больницу, где подтвердилась серьезность травмы, однако спасти спортсменку не удалось.
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