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59 минут назад
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев
Спортсменке было 20 лет
Умерла 20-летняя гимнастка из США Мелани Коулман. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на издание The Connecticut Post. Смерть наступила спустя два дня после падения девушки с брусьев во время тренировки в университете Южного Коннектикута.
На занятиях девушка пробовала выполнить сложный элемент, но не смогла вовремя ухватиться за брусья и упала, повредив позвоночник. Коулман доставили в больницу, где подтвердилась серьезность травмы, однако спасти спортсменку не удалось.
На занятиях девушка пробовала выполнить сложный элемент, но не смогла вовремя ухватиться за брусья и упала, повредив позвоночник. Коулман доставили в больницу, где подтвердилась серьезность травмы, однако спасти спортсменку не удалось.