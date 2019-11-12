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сегодня, 17:24

В Китае дети пострадали из-за распыленного химиката в детсаду

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В Китае дети пострадали из-за распыленного химиката в детсаду

Всего пострадал 51 ребенок и трое воспитателей

В городе Кайюань провинции Юннань на юге Китая злоумышленник проник в детский сад, разрезав проволочную ограду, и распылил вещество, вызывающее химические ожоги при попадании на кожу и слизистые оболочки. Об этом сообщает Российская Газета.

В результате нападения пострадали 51 ребенок и трое воспитателей, при этом двое получили серьезные ожоги.

Полиция задержала виновного через час после инцидента. Им оказался 23-летний мужчина. По данным полицейских, злоумышленник совершил нападение "из мести обществу".

Это уже не первый случай нападения на детей в КНР. В начале этого года работник школы в Пекине напал на учеников, ранения получили 20 человек.
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