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В Китае дети пострадали из-за распыленного химиката в детсаду
Всего пострадал 51 ребенок и трое воспитателей
В городе Кайюань провинции Юннань на юге Китая злоумышленник проник в детский сад, разрезав проволочную ограду, и распылил вещество, вызывающее химические ожоги при попадании на кожу и слизистые оболочки. Об этом сообщает Российская Газета.
В результате нападения пострадали 51 ребенок и трое воспитателей, при этом двое получили серьезные ожоги.
Полиция задержала виновного через час после инцидента. Им оказался 23-летний мужчина. По данным полицейских, злоумышленник совершил нападение "из мести обществу".
Это уже не первый случай нападения на детей в КНР. В начале этого года работник школы в Пекине напал на учеников, ранения получили 20 человек.
В результате нападения пострадали 51 ребенок и трое воспитателей, при этом двое получили серьезные ожоги.
Полиция задержала виновного через час после инцидента. Им оказался 23-летний мужчина. По данным полицейских, злоумышленник совершил нападение "из мести обществу".
Это уже не первый случай нападения на детей в КНР. В начале этого года работник школы в Пекине напал на учеников, ранения получили 20 человек.