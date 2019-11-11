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Употребление кофе вдвое снижает риск развития рака

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Употребление кофе вдвое снижает риск развития рака

Об этом рассказали ученые

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

К такому выводу пришли ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия), сообщает Российская Газета.

В исследовании, которое продлилось 7,5 лет, приняли участие 471 779 человек. Более трех четвертей добровольцев сообщили о том, что они пьют кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины старшего возраста с хорошим образованием. Эта группа также характеризовалась частым курением, употреблением алкоголя, высоким уровнем холестерина; низкой заболеваемостью диабетом, циррозом печени, желчными камнями и язвой желудка. С учетом этих факторов пьющие кофе меньше заболевали раком печени на 50 процентов.

По словам ученых, кофе содержит антиоксиданты и кофеин, которые являются онкопротекторами, то есть защищают организм от развития раковых опухолей. Однако самыми эффективными способами предотвращения рака является отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и снижение веса. При этом связи употребления кофе с раком желудка или кишечника не наблюдалось.
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