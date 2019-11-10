27 минут назад
Мусорная тема про автохамов
История, которую наш читатель снял на Белана, 10.
В нашей рубрике, посвященной автохамам, нередко возникают дискуссии в комментариях. Некоторые липчане всерьез полагают, что бросающие свои машины водители никому не мешают.
«Не трамваи – обойдете», «парковочных мест не хватает» (что, к слову, неправда) – это обычные отговорки тех, кто, видимо, и хотел плевать на других ради своего сиюминутного удобства. Это видео прислан нам читатель GOROD48, снявшие его на улице Белана, 10.
Из-за припаркованного автомобиля рабочим, занимающимся вывозом мусора, пришлось носить его голыми руками и двигать баки. Когда же липчане все-таки научатся уважать друг друга?
27
Гость
Андрей
За такие деньги!!!
городу48
Лысый.
Надо было