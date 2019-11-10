Мусорная тема про автохамов

История, которую наш читатель снял на Белана, 10.

В нашей рубрике, посвященной автохамам, нередко возникают дискуссии в комментариях. Некоторые липчане всерьез полагают, что бросающие свои машины водители никому не мешают.

«Не трамваи – обойдете», «парковочных мест не хватает» (что, к слову, неправда) – это обычные отговорки тех, кто, видимо, и хотел плевать на других ради своего сиюминутного удобства. Это видео прислан нам читатель GOROD48, снявшие его на улице Белана, 10.

Из-за припаркованного автомобиля рабочим, занимающимся вывозом мусора, пришлось носить его голыми руками и двигать баки. Когда же липчане все-таки научатся уважать друг друга?