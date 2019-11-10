Общество

27 минут назад

Мусорная тема про автохамов

7 319
#Автохамы #уважение #вывоз мусора
Мусорная тема про автохамов

История, которую наш читатель снял на Белана, 10.

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В нашей рубрике, посвященной автохамам, нередко возникают дискуссии в комментариях. Некоторые липчане всерьез полагают, что бросающие свои машины водители никому не мешают.

«Не трамваи – обойдете», «парковочных мест не хватает» (что, к слову, неправда) – это обычные отговорки тех, кто, видимо, и хотел плевать на других ради своего сиюминутного удобства. Это видео прислан нам читатель GOROD48, снявшие его на улице Белана, 10.

Из-за припаркованного автомобиля рабочим, занимающимся вывозом мусора, пришлось носить его голыми руками и двигать баки. Когда же липчане все-таки научатся уважать друг друга?

7 319
#Автохамы #уважение #вывоз мусора

Комментарии (7)

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27

1 минуту назад
Фейк!там видно что полно места!
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Гость

3 минуты назад
Надо грузить её вместе с мусором и на помойку!!!!
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Андрей

3 минуты назад
Вот в Краснодаре,если рабочие не смогут получить доступ к контейнеру.То всё авто будет завешано пакетами с мусором.Помогает!
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За такие деньги!!!

8 минут назад
За те деньги которые собираются за вывоз мусора, его либо лично из дома должны забирать, либо свои епаные пластиковые контейнеры должны забирать на вертолёте...
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городу48

10 минут назад
Когда же липчане все-таки научатся уважать друг друга? ЭВАКУАТОР , следующий за мусороуборочной машиной ! !
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Лысый.

17 минут назад
Надо было высыпать мусор на его машину.
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Надо было

21 минуту назад
Песдануть его
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