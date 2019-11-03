В лидеры рейтинга автохамов выходят они… (ФОТО)

Нарушители правил парковки из категории отъявленных.

Сегодняшняя подборка в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 изобличаем автохамов, получилась особенно жесткой.

Взгляните хотя бы на фото вверху. Снимок сделан 1 ноября в 8:02 на остановке общественного «микрорайон Университетский». Один умник догадался поставить свой автомобиль в остановочном «кармане», да еще перпендикулярно дороге. Тут же пошла цепная реакция и к нему присоединились другие.





Теперь автобусы не могут проехать к остановке, а пассажирам приходится перепрыгивать через машины. К слову, за такую парковку предусмотрен серьезный штраф.





28 октября в 13:20 на улице Мичурина, 34. Выходящий из подъезда человек, словно попадает в сказку: направо пойдешь…, налево пойдешь… А прямо пойдешь – можешь попасть под колеса коллег вон тех двоих.





Парковка у Ашана 28 октября в 19.00. Мы допускаем, что владелец авто имеет инвалидность. Но вряд ли у него их две. Тогда почему он занимает два парковочных места и при этом мешает проезду других?





Тот же автомобиль с другого ракурса





28 октября в 12:51 на площади Победы, 1. Это же нужно умудриться одним махом и на газон встать и пешеходную лестницу перегородить.





Многие автохамы начинают в оправдание выть, что других мест парковки не наблюдалось, когда они приехали (что ни разу не является основанием для нарушения ПДД). Но здесь авторы фото утверждают, что владелец машины постоянно оставляет свой автомобиль именно в этом месте.





Еще одни любители приспособить любой газон для своих нужд. Оттого земля на улице Юных Натуралистов, 15 всегда выглядит, словно свежевспаханная. К сожалению, автор не указал время и место совершения нарушения, поэтому к ответственности этих водителей не привлекут.





28 октября в 07:15 по адресу Студенческий городок, 14. Еще один «любитель природы». Рядом полно свободных мест, но выбор пал на газон.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.