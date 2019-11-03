Общество

сегодня, 12:48

В лидеры рейтинга автохамов выходят они… (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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В лидеры рейтинга автохамов выходят они… (ФОТО)

Нарушители правил парковки из категории отъявленных.

Сегодняшняя подборка в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 изобличаем автохамов, получилась особенно жесткой.

Взгляните хотя бы на фото вверху. Снимок сделан 1 ноября в 8:02 на остановке общественного «микрорайон Университетский». Один умник догадался поставить свой автомобиль в остановочном «кармане», да еще перпендикулярно дороге. Тут же пошла цепная реакция и к нему присоединились другие.

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Теперь автобусы не могут проехать к остановке, а пассажирам приходится перепрыгивать через машины. К слову, за такую парковку предусмотрен серьезный штраф.

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28 октября в 13:20 на улице Мичурина, 34. Выходящий из подъезда человек, словно попадает в сказку: направо пойдешь…, налево пойдешь… А прямо пойдешь – можешь попасть под колеса коллег вон тех двоих.

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Парковка у Ашана 28 октября в 19.00. Мы допускаем, что владелец авто имеет инвалидность. Но вряд ли у него их две. Тогда почему он занимает два парковочных места и при этом мешает проезду других?

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Тот же автомобиль с другого ракурса

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28 октября в 12:51 на площади Победы, 1. Это же нужно умудриться одним махом и на газон встать и пешеходную лестницу перегородить.

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Многие автохамы начинают в оправдание выть, что других мест парковки не наблюдалось, когда они приехали (что ни разу не является основанием для нарушения ПДД). Но здесь авторы фото утверждают, что владелец машины постоянно оставляет свой автомобиль именно в этом месте.

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Еще одни любители приспособить любой газон для своих нужд. Оттого земля на улице Юных Натуралистов, 15 всегда выглядит, словно свежевспаханная. К сожалению, автор не указал время и место совершения нарушения, поэтому к ответственности этих водителей не привлекут.

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28 октября в 07:15 по адресу Студенческий городок, 14. Еще один «любитель природы». Рядом полно свободных мест, но выбор пал на газон.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

19 1155
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (19)

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Понятно!

1 минуту назад
В этом быдло-сити обитают одни колхозники! То дорог им мало, то место подавай!
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Cельдерей не растет на Елецком.

1 минуту назад
Новости из жизни (насекомых),из муравейника под названием Елецкий. Произошла кража,люди выставили оконную решетку то ли на общий балкон то ли на свой,чтобы ее покрасить,и буквально за 2 часа ее стащили. Жительница недоумевает и вопрошает к совести похитителей,мол верните решетку назад иначе они обратятся в полицию. Но где вы видели совесть,там где халява,(в данном случае решетка) ее просто нет.Да и где она,эта совесть у Елецких. Нужно не строить из себя терпил,а просто идти в полицию,тем более люди знают кто стащил решетку. Вот такое безобразие произошло сегодня.
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Себя минусуешь?

3 минуты назад
Перри Мейсон,
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Епт

4 минуты назад
Но к Ушваркиной претензий нет! - Она в отпуске!
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дед

4 минуты назад
Одна московская овца встала в остановочный карман,а другие следом.
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Липчанин

11 минут назад
О! Реально! Чем больше соплей на лобовухе - тем выше рейтинг автохама!
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Перри Мейсон

13 минут назад
Для особо тупых-лестницу,, я здесь для того, что бы тупых стало меньше. Не указал бы я на ошибку, её бы не исправили...А так- минус один тупой)))
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(_*_)

14 минут назад
Это лечится соплей на лобовое стекло. Особенно смачно - на морозе!
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Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок

17 минут назад
Ну и где?
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Ха,ха!

19 минут назад
На остановке, "Театральная площадь" и в обед и вечером и с утра сплошные хамы.Там такое постоянно.Водитель автобуса даже и не подъезжает к карману.
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