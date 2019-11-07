Вячеслав Воротников: «Стратегическая цель НЛМК – абсолютное лидерство»

Сегодня, 7 ноября, ровно 85 лет назад первая доменная печь Новолипецкого металлургического комбината выдала первую тонну чугуна. С той памятной даты и ведет свой отсчет история компании, которая спустя десятилетия стала лидером российской металлургии. О том, чем живет предприятие, какие задачи решают новолипецкие металлурги, GOROD48 рассказал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

- Вячеслав Иванович, Вы возглавили комбинат всего три месяца назад, хотя связаны с предприятием ни один десяток лет. Как, на Ваш взгляд, изменился Новолипецкий комбинат за последние годы?



- Я работаю на комбинате с 1975 года. За это время изменилась не только экономика и отрасль, произошел гигантский скачок в технологиях и в сознании людей. В металлургии и на нашем предприятии наблюдается развитие цифровизации, робототехники, появление новых инструментов. Изменились и требования к людям. Современный металлург – это специалист с широким набором разнообразных компетенций, который умеет работать на современном оборудовании, владеет несколькими смежными специальностями, понимает основы бережливого производства. На НЛМК сейчас особо ценятся желание решать амбициозные задачи, способность быстро находить новые нестандартные решения в изменившихся условиях, постоянное саморазвитие.



- Традиционно новолипчане были законодателями мод в освоении новых технологий в металлургии. Над чем сейчас трудятся инженеры предприятия?



- Как и десятки лет назад сегодня НЛМК – большая лаборатория для разработки новых технологий в металлургии и их внедрения в производство. Наши инженеры и специалисты исследовательского центра постоянно совершенствуют процессы и предлагают новые решения. Это помогает повышать качество продукции, расширять сортамент, снижать себестоимость и увеличивать производительность агрегатов. Освоение новых видов продукции в ряде случаев полностью замещает импорт для российских потребителей.



Например, ряд новых технологий внедряем для потребностей автопрома. Осваиваем выпуск высокопрочного горячего проката, который используется для изготовления кузовов самосвалов. Опробовали производство проката с уникальным сочетанием пластических и прочностных свойств. Он широко востребован при штамповке деталей современных автомобилей. Начали выпуск новых марок электротехнических сталей, из которых изготавливают электродвигатели электромобилей. Также разрабатываем технологию, которая позволит нам выпускать прокат с повышенной массой цинкового покрытия для изготовления подземных резервуаров. И это только часть проектов, над которыми трудятся наши инженеры.



- Как для новолипчан складывался 2019 год?



- В этом году комбинат продолжает работать с максимальной загрузкой мощностей. Выполнение производственных планов идет параллельно с масштабной модернизацией. Продолжаются реконструкции конвертера и газоочистной установки в конвертерном цехе №2, капитальный ремонт доменной печи №6, нагревательной печи в цехе горячей прокатки. Эти проекты позволят нам не только нарастить производство стали и проката, но и сделать его менее энергозатратным. При этом улучшатся экологические характеристики агрегатов.



- Какие экологические проекты комбинат планирует завершить в этом году? Что они дадут экологии Липецка?



- В этом году в коксохимическом цехе мы построили новое отделение улавливания химических продуктов, что позволило уменьшить объемы выбросов в атмосферу. Другой важный проект - цех по изготовлению железосодержащих брикетов - позволил нам получать сырье для доменных печей из отходов производств и тем самым снизить их накопление. В обоих случаях мы внедрили наилучшие доступные технологии.



В мае Группа НЛМК подписала четырехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития с Минприроды, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области. Оно предусматривает выполнение проектов модернизации и нового строительства, а также включает целевые показатели по сокращению выбросов в атмосферу. До 2023 года общий объем инвестиций превысит 110 млрд рублей, из них непосредственно в природоохранное оборудование направим около 20 млрд рублей. Совместно с администрацией региона мы также реализуем уникальный для российской металлургии проект - строительство электростанции для утилизации попутных газов, которые образуются при производстве стали. Это позволит сократить выбросы оксида углерода на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов – на 650 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей.



- Вячеслав Иванович, что лично для Вас юбилей комбината?



Очередная веха всякий раз мне напоминает, что наш коллектив комбината – продолжатель лучших традиций и главный творец металлургической истории Липецка. Сегодня Группа НЛМК вступила в очередной стратегический цикл, целью которого является абсолютное лидерство. Опыт предыдущих лет показывает, что новые задачи новолипчанам по плечу.



В этот юбилейный день благодарю всех сотрудников НЛМК за добросовестную работу, за готовность развиваться и идти вперед. Спасибо нашим ветеранам за большой вклад в развитие комбината. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, трудовых свершений, уважения коллег и любви родных и близких!

