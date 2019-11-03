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30 минут назад
В расстреле сотрудников ДПС подозреваются ополченцы ДНР
В убийстве двух сотрудников ДПС в Подмосковье подозревают ополченцев, которые участвовали в военных действиях в непризнанной Донецкой народной республике. Об этом прессе сообщили источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, сотрудники полиции были застрелены в момент составления протокола задержания водителя. В убийстве двух сотрудников ДПС в Подмосковье подозреваются ополченцы, участвовавшие в военных действиях на территории непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако позже публикация была удалена с сайта издания. Сотрудники УМВД по Красногорскому району подозревают в совершении преступления 35-летнего уроженца села Архангельское Михаила Константинова, а также двух граждан Украины: 26-летнего Дениса Константинова из Горловки и 28-летнего Дениса Жукова из Лисичанска.
По словам командира батальона «Призрак» — одного из подразделений ополчения Луганщины — Алексея Мозгового, все трое были военными его батальона.
«Да, эти люди действительно служили у меня, — подтвердил Мозговой. — Но потом они перешли в батальон «Август» — не выдержали нашей жесткой дисциплины. Михаила Константинова помню хорошо. Ребята звали его Медведь, он служил у нас снайпером. В июле был прикомандирован к подразделению «Прапор», был ранен, потом вылечился и вернулся на службу. Про двух других ничего особенного сказать не могу. Да, служили, а потом ушли».
По предварительной версии следствия, мужчины приехали с Юго-Востока Украины, чтобы отдохнуть, и остановились в Архангельском у Михаила Костина.
Ранее в среду официальный представитель Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий в беседе с газетой ВЗГЛЯД не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания возможных подозреваемых. По ее словам, СК пока не будет комментировать ход расследования, а все официальные комментарии по мере возможности будут появляться на сайте ведомства.
Также от комментариев отказались в полицейском главке Подмосковья.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что в деле появился свидетель. Правоохранители нашли этого человека в одной из больниц Красногорска с огнестрельным ранением в живот. Это 37-летний уроженец Украины по фамилии Дука. Сначала возникли подозрения, что мужчина может быть одним из убийц. Представитель СК Ольга Врадий накануне отмечала, что одежда раненого будет подвергнута экспертизе, чтобы определить, держал ли он в руках оружие. Однако она показала, что этот человек не причастен к расстрелу, но он был в одной машине с теми, кто открыл огонь по полицейским.
Дука утверждает, что те, кто ехал с ним в машине, уже благополучно вернулись на Украину, но следствие не исключает, что этот человек вводить правоохранителей в заблуждение, передает LifeNews.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщал о задержании двоих предполагаемых преступников. Среди назывался как раз тот раненый из больницы. Второго якобы поймали во время оперативно-розыскных мероприятий. Однако официально эту информацию никто не подтвердил. Более того ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области опровергал сообщения о задержаниях, отмечая, что продолжаются масштабные поисковые мероприятия, к которым подключен весь личный состав полиции столичного региона. При этом полицейским предписали действовать максимально осторожно, так как преступники могут быть очень опасны.
О личностях предполагаемых преступников пока есть только неофициальная информация. «Мир24» сообщал, что во все отделения были разосланы ориентировки с особыми приметами на троих возможных убийц: 35-летнего жителя Подмосковья Михаила Константинова, 26-летнего уроженца Востока Украины Дениса Константинова и его 29-летнего земляка Дениса Жукова.
О том, что разыскиваемые Константинов и Жуков воевали в составе ополченцев в Донбассе, сообщал и «МК» со ссылкой на собственные источники. Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые фотографии, размещенные ими в соцсетях. Третий объявленный в розыск подозреваемый — Константинов — проживал в Красногорском районе. Об этом сообщает news.rambler.ru
По словам командира батальона «Призрак» — одного из подразделений ополчения Луганщины — Алексея Мозгового, все трое были военными его батальона.
«Да, эти люди действительно служили у меня, — подтвердил Мозговой. — Но потом они перешли в батальон «Август» — не выдержали нашей жесткой дисциплины. Михаила Константинова помню хорошо. Ребята звали его Медведь, он служил у нас снайпером. В июле был прикомандирован к подразделению «Прапор», был ранен, потом вылечился и вернулся на службу. Про двух других ничего особенного сказать не могу. Да, служили, а потом ушли».
По предварительной версии следствия, мужчины приехали с Юго-Востока Украины, чтобы отдохнуть, и остановились в Архангельском у Михаила Костина.
Ранее в среду официальный представитель Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий в беседе с газетой ВЗГЛЯД не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания возможных подозреваемых. По ее словам, СК пока не будет комментировать ход расследования, а все официальные комментарии по мере возможности будут появляться на сайте ведомства.
Также от комментариев отказались в полицейском главке Подмосковья.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что в деле появился свидетель. Правоохранители нашли этого человека в одной из больниц Красногорска с огнестрельным ранением в живот. Это 37-летний уроженец Украины по фамилии Дука. Сначала возникли подозрения, что мужчина может быть одним из убийц. Представитель СК Ольга Врадий накануне отмечала, что одежда раненого будет подвергнута экспертизе, чтобы определить, держал ли он в руках оружие. Однако она показала, что этот человек не причастен к расстрелу, но он был в одной машине с теми, кто открыл огонь по полицейским.
Дука утверждает, что те, кто ехал с ним в машине, уже благополучно вернулись на Украину, но следствие не исключает, что этот человек вводить правоохранителей в заблуждение, передает LifeNews.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщал о задержании двоих предполагаемых преступников. Среди назывался как раз тот раненый из больницы. Второго якобы поймали во время оперативно-розыскных мероприятий. Однако официально эту информацию никто не подтвердил. Более того ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области опровергал сообщения о задержаниях, отмечая, что продолжаются масштабные поисковые мероприятия, к которым подключен весь личный состав полиции столичного региона. При этом полицейским предписали действовать максимально осторожно, так как преступники могут быть очень опасны.
О личностях предполагаемых преступников пока есть только неофициальная информация. «Мир24» сообщал, что во все отделения были разосланы ориентировки с особыми приметами на троих возможных убийц: 35-летнего жителя Подмосковья Михаила Константинова, 26-летнего уроженца Востока Украины Дениса Константинова и его 29-летнего земляка Дениса Жукова.
О том, что разыскиваемые Константинов и Жуков воевали в составе ополченцев в Донбассе, сообщал и «МК» со ссылкой на собственные источники. Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые фотографии, размещенные ими в соцсетях. Третий объявленный в розыск подозреваемый — Константинов — проживал в Красногорском районе. Об этом сообщает news.rambler.ru
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01.11.2019 14:22В России