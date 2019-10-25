Из-за новой школы на Манеже объединят две старых

Решение об оптимизации принято из-за планируемого оттока учеников и нехватки мощностей для учреждения образования для детей с ОВЗ.

Департамент образования администрации Липецка дал подробные разъяснения насчет объединения школ №15 и №32. Оптимизация и слияние учреждение произойдет. Решение об объединении школ принято из-за того, что ученики школы №15, живущие в районе Манежа, с 2020 года будут учиться в пока еще строящейся школе.



Как известно, в Липецке идет строительство школы в жилом районе «Манеж», открытие которой планируется на 2020 год. Более 200 учащихся, проживающих в этом районе, в настоящее время посещают школу №15 и, когда откроется новая школа, могут в нее перейти. И в настоящее время школа №15 не загружена на полную мощность. После перехода в новую школу учащихся, проживающих в жилом районе «Манеж», контингент общеобразовательного учреждения № 15 значительно сократится, освободятся помещения школы. Это одна из причин возникновения идеи о реорганизации общеобразовательных учреждений №15 и 32. На всех этапах процедуры планируемой реорганизации школ № 15 и №32 в форме присоединения школы № 32 к школе № 15 будут учтены все преимущества и возможные риски реорганизации, проведена разъяснительная работа с участниками образовательных отношений. Только после этого может быть принят правовой акт о реорганизации.



- На сегодняшний день загруженность школы №32, в которой обучаются дети с интеллектуальными нарушениями, 287%. Необходимость дополнительных помещений очевидна. Учитывая территориальную близость школ №15 и №32, целесообразно освободившиеся площади здания школы №15 использовать для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья школы №32. Дети с ограниченными возможностями здоровья учатся по адаптированным программам в специально созданных классах, а при желании родителей могут переводиться в массовые классы. Не только сосуществование, но и активное взаимодействие с нормотипичными детьми предоставляют широкие возможности для обеих категорий детей. Для ребят с ОВЗ – это успешная социальная адаптация, - уверена председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова. - За последние годы в Липецке специальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья были открыты в школах №26, 30, 60 (для детей с расстройством аутистического спектра), школе №70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи), школах №8, 25 (для детей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью), школе №6 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата). В этом же направлении будет работать школа № 15 после реорганизации.