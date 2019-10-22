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Китай обогнал США по числу самых богатых людей

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Китай обогнал США по числу самых богатых людей

Число богачей в Китае впервые в истории превысило количество таковых в США

Китай обошел США по числу наиболее состоятельных людей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опубликованного в понедельник исследования банка Credit Suisse.

По сведениям организации, число граждан КНР, которые вошли в 10% самых богатых людей в мире, достигло 100 миллионов человек. В США эти цифры ниже — 99 миллионов человек. Представитель банка отметил, что несмотря на торговые разногласия между Китаем и США за последний год страны преуспели в накоплении благосостояния на 3,8 и 1,9 триллиона долларов соответственно.

Согласно данным исследования, общее число дoлларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло oтметки в 46,8 млн человек, у которых находится средств и активов на сумму $158,3 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4 830 челoвек владеют активами на сумму $500 млн и более.
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