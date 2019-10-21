Происшествия
сегодня, 08:53
Автомобиль скрылся с места ДТП мчась по встречке и пешеходной дорожке
Гонка попала на видео уличного наблюдения
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Вчера на улице Неделина произошло мелкое ДТП. Автомобиль, выехав на Неделина напротив перекрестка с ул. Торговой, создал опасную ситуацию с другим автомобилем, затем догнал и ударил его в заднюю часть. А дальше начал скрываться с места ДТП по встречке, а повернув на Фрунзе объехал стоящие на светофоре машины по пешеходной дорожке, прямо на переходе.
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Доктор
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КАСЬЯН
гость
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Два урода
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На Неделену