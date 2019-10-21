Происшествия

сегодня, 08:53

Автомобиль скрылся с места ДТП мчась по встречке и пешеходной дорожке

14 2658
#дтп
1
Автомобиль скрылся с места ДТП мчась по встречке и пешеходной дорожке

Гонка попала на видео уличного наблюдения

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Вчера на улице Неделина произошло мелкое ДТП. Автомобиль, выехав на Неделина напротив перекрестка с ул. Торговой, создал опасную ситуацию с другим автомобилем, затем догнал и ударил его в заднюю часть. А дальше начал скрываться с места ДТП по встречке, а повернув на Фрунзе объехал стоящие на светофоре машины по пешеходной дорожке, прямо на переходе.
14 2658
#дтп
1

Комментарии (14)

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опер

13 минут назад
Найдет проткнутого
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Доктор

14 минут назад
Найти очкозавра и отполировать его жим-жим!
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Плевать

22 минуты назад
гость, ты есть тупое дитё
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КАСЬЯН

26 минут назад
ГОРОД 48. Когда же вы без ошибок писать будете?)))) "мелоке ДТП" .....смехота. Хохляндия что ли?
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гость

28 минут назад
зачем так провоцировать? ну уступил бы...или дальше поехал своей дорогой..все было бы иначе....но тут же надо помериться письками..и подставить жопу...
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Плевать

31 минуту назад
Два урода, тыб в тряпочку помолчал..как обычно
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Плевать

32 минуты назад
Ска в родном селе по огороду так катайтесь...семимесячные вы пер дыши
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Два урода

33 минуты назад
Два придурка - один слепошарый спровоцировал опасную ситуацию, а второй учитель недоделанный
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Плевать

34 минуты назад
Мнение, ему починят...давление померяй, питон...
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На Неделену

35 минут назад
Бааа,тупеем
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