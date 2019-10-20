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В Госдепе объяснили, почему Крым вернется Украине
Крым вернется в состав Украины благодаря позиции западных стран, не признающих его присоединение к РФ. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "1+1".
"Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в СССР", - заявил дипломат.
В этой ситуации необходимо, чтобы страны Запада придерживались общего мнения.
"Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины", - отметил Волкер.
В августе Волкер предложил России вернуть Крым Украине в обмен на возвращение в G8, сообщает ruposters.ru