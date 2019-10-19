Липецкий мини-футбол впервые за полтора месяца выиграл на своем поле

На исходе второго месяца чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге команда из Липецка наконец-то впервые выиграла на своем поле. Сегодня со счетом 4:2 липчане одолели «Саратов-Волгу», у которой, откровенно говоря, изначально было крайне мало шансов в этой игре.

Только о хорошем

В этот светлый (в прямом и переносном смысле) и радостный день начать хочется с чего-нибудь хорошего.

Например, с того, что матч начался вовремя – ну, почти. Липецкий клуб ранее уже получал предупреждение от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за то, что для «эффективных менеджеров» оказалось не под силу обеспечить своевременное начало первой игры сезона со столичной «Красной Гвардией» (гости тогда еще и победили – 3:2). Но так как грубое нарушение регламента было допущено в первый раз, что КДК ограничился предупреждением без вынесения денежного штрафа. Сегодня задержка составила всего каких-то две-три минуты (растут же люди!). Футболисты нетерпеливо перебрасывали друг другу мяч, а комментатор трансляции объяснил это (цитата) «какими-то вопросами у судейской бригады к сеткам ворот».

Второе тогдашнее предупреждение липчане получили за то, что не предоставили «юных футболистов для подачи мячей и протирки пола». Здесь сегодня клуб нашел возможность исправиться – с помощью воспитанников академии ЛКС. Мы не знаем, чему могут научить в этой академии. Но швабры сегодня воспитанникам раздали.

Почему шансов у «Саратов-Волги» почти не было?

И матч начался! Здесь пару слов нужно сказать о «Саратов-Волге». В 4-х матчах волжский клуб набрал всего 3 очка, и сейчас переживает совсем не лучшие времена. Из-за финансовых трудностей летом команду активно покидали игроки. Некоторые даже предлагали свои услуги Липецку. Кого-то (например, вратаря Ярослава Плево – уроженца Саратова, который сегодня играл против своих) липчане взяли к себе, от услуг других (Никита Горбунов) – отказались.

То есть состав у Липецка был заведомо сильнее. Оставалось, просто этим воспользоваться.

Душка Цай и его семья

Саратовский капитан Роман Сенаторов начудил уже на 5-й минуте игры, когда потерял мяч в середине поля: подхвативший снаряд Адалат Хейруллаев сделал пас на ход Вадиму Цаю, и один из самых опытных игроков у липчан пробил точно в «девятку» - 1:0. Праздновать гол Цай предпочел «в кругу родни», подбежав к тому месту на трибунах, где расположились жена и дети, и поцеловал маленькую дочку – у впечатлительных от умиления могли выступить слезы.

Но на площадке продолжалась «суровая мужская игра». Волжане старались выглядеть боевитыми, но мастерство было на стороне Липецка. На 17-й минуте после очередной ошибки гостей Джабраил Алханов ударом низом удвоил преимущество нашей команды – 2:0.

Тут же у «Волги-Саратова» возник идеальный момент, чтобы «вернуться в игру» - штрафной прямо по центру ворот. Но от последствий хитрого розыгрыша и мощнейшего удара липчан в шпагате спас Ярослав Плево (а, что если бы он сегодня играл в противоположных воротах? – см выше).

И все-таки даже обескровленная саратовская команда сумела забить до перерыва. Взломать оборону липчан получилось после простого углового: отыгрыш мяча назад, прострел на дальнюю штангу и не прошедший во время предсезонных сборов в состав Липецка Никита Горбунов буквально внес мяч в сетку, в какой-то степени отомстив хозяевам, что не разглядели его талант.

Аплодисменты проигравшим и их болельщикам!

Во втором тайме по мере накопления усталости игрокам «Саратов-Волги» становилось труднее демонстрировать бойцовские качества, а мастерство приглашенных в Липецк иногородних футболистов никуда не делось. Два гола-близнеца забили экс-спартаковец Москвы Роман Адамов и воспитанник екатеринбургской «Синары» Никилай Коротаев. В обоих случаях липчане вводили мяч из аута, следовал заброс на противоположный правый фланг, и игроки хозяев «расчехлили пушки» (Коротаеву, правда, помог рикошет) – 4:1.

Но даже в этой ситуации, когда все, по сути, было ясно, саратовская команда не сдавалась. Андрей Гайшунов в середине второго тайма нанес тоже очень красивый дальний удар – 4:2.

Остаток матча заполнился тем, что немногочисленные саратовские фанаты перекрикивали местных, которых для домашнего матча тоже собралось совсем немного. В итоге липчане одержали первую домашнюю победу в сезоне. И «в сухом остатке» - Липецк все-таки не сумел обыграть «Саратов-Волгу» по всем статьям, в конце игры у гостей все-таки были варианты.

Талантливый Куркин и все остальные

После 5 матчей команда Сергея Малышева набрала 10 очков. Что ждать от нее дальше? Нельзя не признать, что в Липецке собрали неплохой приезжий состав – так, что сегодняшняя «виктория», надо думать, не последняя. В этом заслуга одного из самых талантливых спортивных менеджеров Липецкой области Руслана Куркина. Но с тех пор, как он начал чуть ли не в одиночку собирать коллектив и искать хорошего тренера (однозначно – нашел!), в клубе произошли важные изменения. Получив многомиллионные вливания из областного бюджета, клуб в три раза (!) увеличил штат директоров. В нем нашлось место даже бывшему мэру Усмани Алексею Бокареву, уволенному в начале нынешнего года. СМИ тогда писали о скандале с фальшивым дипломом чиновника о якобы окончании Всероссийского финансово-экономического института в Москве (серия ИВС №‎0796299 от 28 июня 2005 года). Подробнее об этом здесь – «Нам такой кадр не дорог и не нужен».

Но даже такому руководству клуба мы все равно пожелаем удачи (естественно, за бюджетные то деньги!). Пожелаем своевременно обеспечивать команду водой и спортивным инвентарем, правильно организовывать стирку формы (посмотрите трансляции с Кубка России: липчане три дня подряд играли в одних и тех же майках – бррр!) и многого, и многого другого. Словом, с первой победой, липецкий мини-футбол! Одного невозможно не признать - дела у команды пока пошли вовсе не так празднично, как виделось в самом начале.

