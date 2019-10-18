В России

41 минуту назад

Россияне слишком любят яйца

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#яйца
Россияне слишком любят яйца

А не стоит.

Жители России потребляют слишком много яиц, сообщается в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц. Это на 20 яиц больше положенной нормы. За последние десять лет потребление этого продукта в стране росло в среднем на процент в год, отмечают аналитики. По этому показателю Россия уступает Китаю и опережает США с Евросоюзом.

Главный диетолог Минздрава РФ объяснил «Газете.Ru» любовь россиян к яйцам, а также рассказал, чем чревато злоупотребление этим продуктом. В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя. Особенно людям, которые склонны к избыточной массе тела. Этот продукт эксперт рекомендует есть не больше трех раз в неделю. Тем не менее яйцо в той же мере полезно для организма благодаря сбалансированному аминокислотному составу белка, отметил диетолог.

В прошлом году в России произвели 44,9 миллиарда штук яиц, уточняют РИА Новости. По прогнозам, к 2024 году это производство вырастет еще почти на три миллиарда штук. В отчете говорится, что после четырехлетнего непрерывного роста производство яиц в стране показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. Причиной замедления темпов выпуска стал опережающий рост цен на сырье.
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#яйца

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