Группа «КняZz» пришла в Липецке к памятнику дедушке их скрипачки

Вчера в города состоялся концерт рок-группы. В ночном клубе выступила группа «КняZz». Шоу питерских рокеров, продолжателей традиции группы «Король и шут», собрало аншлаг.

Зрители охотно делятся в социальных сетях впечатлениями от концерта. А музыканты группы рассказывают о том, как провели время в Липецке. Так, участники коллектива посетили на улице Ленина памятник «Художник», посвященный Виктору Сорокину. Оказывается знаменитый липецкий художник — дедушка скрипачки группы «КняZz».