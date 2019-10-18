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8 минут назад

Группа «КняZz» пришла в Липецке к памятнику дедушке их скрипачки

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#концерт #шоу #соцсети

Вчера в города состоялся концерт рок-группы. В ночном клубе выступила группа «КняZz». Шоу питерских рокеров, продолжателей традиции группы «Король и шут», собрало аншлаг.

Зрители охотно делятся в социальных сетях впечатлениями от концерта. А музыканты группы рассказывают о том, как провели время в Липецке. Так, участники коллектива посетили на улице Ленина памятник «Художник», посвященный Виктору Сорокину. Оказывается знаменитый липецкий художник — дедушка скрипачки группы «КняZz».

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#Княzz

Публикация от Вадим Преображенский (@vadimpreobrazhensky48)







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#концерт #шоу #соцсети

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