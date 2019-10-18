8 минут назад
Группа «КняZz» пришла в Липецке к памятнику дедушке их скрипачки
Вчера в города состоялся концерт рок-группы. В ночном клубе выступила группа «КняZz». Шоу питерских рокеров, продолжателей традиции группы «Король и шут», собрало аншлаг.
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По пути на площадку решили заскочить к памятнику Виктору Семёновичу Сорокину (1912-2001). Народный художник и дедушка замечательной скрипачки группы @knyazz_band_official - @sorokinaiaira #липецк #сорокин #вссорокин #lipetsk #художник #knyazz #князь #сказкичерногогорода #сказки_чёрного_города #счг #иринасорокина #дмитрийнаскидашвили #николайерохин
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