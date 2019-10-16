В России

45 минут назад

Президент Турции прилетит в России

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#междунродная политика #Сирия #Турция
Президент Турции прилетит в России

Эрдоган планирует визит на октябрь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, пишет «Газета». Накануне они провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция на данный момент проводит военную операцию по созданию зоны безопасности.

- Визит может состояться до конца октября, — так ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Пескова на вопрос о сроках визита Эрдогана в Москву.

Разговор состоялся через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс и госсекретарь Майк Помпео посетят в четверг Турцию, напоминают «Ведомости». По данным американского телеканала CBS, президент Трамп дал указание добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами. Турция начала военную операцию на приграничных территориях на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью называлось вытеснение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF), которые Турция считает террористическими группировками. Дамаск счел действия Турции вооруженной агрессией. Правительственные войска выдвинулись на север на помощь курдским ополченцам. Российская военная полиция, в свою очередь, заняла позицию на линии соприкосновения турецких и сирийских войск в городе Манбидж с целью недопущения их столкновения. Соглашение между курдами и официальным Дамаском было достигнуто при посредничестве России на базе Хмеймим.
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#междунродная политика #Сирия #Турция

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