Спорт

59 минут назад

Трансляция матча «Металлург» - «Ротор-2» (Волгоград)

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#Трансляция #футбол #"Металлург"
Трансляция матча «Металлург» - «Ротор-2» (Волгоград)

"Красно-черные" продолжают поход на ФНЛ.

Сегодня "сталевары" завершают первый круг чемпионата домашней встречей с волгоградским "Ротором-2".

"Металлург" не проигрывает уже 3 матча, а в прошлом туре победил на выезде одного из главных конкурентов в борьбе за 1-е место саратовский "Сокол". Но сегодня нельзя оступаться. Начало игры в 15.00. 

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#Трансляция #футбол #"Металлург"

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