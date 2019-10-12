Трансляция матча «Металлург» - «Ротор-2» (Волгоград)

"Красно-черные" продолжают поход на ФНЛ.

Сегодня "сталевары" завершают первый круг чемпионата домашней встречей с волгоградским "Ротором-2".



"Металлург" не проигрывает уже 3 матча, а в прошлом туре победил на выезде одного из главных конкурентов в борьбе за 1-е место саратовский "Сокол". Но сегодня нельзя оступаться. Начало игры в 15.00.



