Спорт
59 минут назад
Трансляция матча «Металлург» - «Ротор-2» (Волгоград)
"Красно-черные" продолжают поход на ФНЛ.
Сегодня "сталевары" завершают первый круг чемпионата домашней встречей с волгоградским "Ротором-2".
"Металлург" не проигрывает уже 3 матча, а в прошлом туре победил на выезде одного из главных конкурентов в борьбе за 1-е место саратовский "Сокол". Но сегодня нельзя оступаться. Начало игры в 15.00.
"Металлург" не проигрывает уже 3 матча, а в прошлом туре победил на выезде одного из главных конкурентов в борьбе за 1-е место саратовский "Сокол". Но сегодня нельзя оступаться. Начало игры в 15.00.
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10.10.2019 12:25Спорт