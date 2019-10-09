Происшествия

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Упавшее дерево оставило без света переулок

3 653
#ветер #дерево #энергоснабжение
Упавшее дерево оставило без света переулок
Вечером 8 октября в переулке Черниговский (Пасечки) упавшее дерево повредило опору линии электропередачи. В результате весь переулок остался без света.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК", в переулок уже выехала аварийная бригада. Энергоснабжение жилых домов аварийщики планируют восстановить за несколько часов.

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3 653
#ветер #дерево #энергоснабжение

Комментарии (3)

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Саломон Биря

1 минуту назад
Давай будем говорить так
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Бредик

7 минут назад
Я крышую город
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007

43 минуты назад
Чейтонамоя
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