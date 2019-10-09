Упавшее дерево оставило без света переулок

Вечером 8 октября в переулке Черниговский (Пасечки) упавшее дерево повредило опору линии электропередачи. В результате весь переулок остался без света.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК", в переулок уже выехала аварийная бригада. Энергоснабжение жилых домов аварийщики планируют восстановить за несколько часов.



